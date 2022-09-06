老伴從沒享受到錢的福氣，自從她七十三歲變成植物人住進養老院 幾年後，我回憶她的往事，可憐她一生都被錢所累。

上世紀七○年代中期，大多數家庭還是女人持家，掌管著家庭經濟大權，不像現在的AA制，年輕夫妻各管各的錢。當年還是票證時期，買什麼都要憑票，每月發了工資，我就全交給妻子，由她去操勞一家油鹽柴米的開支。

記得有一次發工資那天，妻子在家屬區的路邊小攤上，買回幾個糖油粑粑，兩個孩子和我們都吃得很滿足；多年後，妻子說，那是沒錢的日子，吃糠都是香的。妻子把我和她的一個月工資加起來，數兩遍，總共不到八十元；那時的職工工資多數都是這個數字，有時加班，多了十多元，再加上每人三元的獎金，一百元算多的了。

其實，我有很多的魯班手藝，我和妻子商量過多次，趁休息日去鄉下找點副業幹活，妻子膽小，害怕我「搞資本主義」挨批，因而丟了工作。她只好把每個月的微薄工資，坐在燈下分成數份，買米、買菜、日常消費等，累得真是要把錢掰成幾份用。

當年物價很便宜，豬肉憑票六角五一斤，豬雜不要票，更便宜，但那時的人也奇怪，豬雜沒人喜歡吃。豬腳二角五一斤，我一次買回八斤，準備滷豬腳讓兩個孩子吃過癮；誰知妻子急了，她說：「這月伙食費沒了，你想辦法。」又說：「我們每個月還要攢幾個錢，回家探親總得給父母買點什麼。」我聽從妻子的建議，把豬腳退讓給鄰居一半。

又有一次，我買了一個兩斤多重的豬肚，花了八角多錢，妻總是要細算一個月還有多少天，還剩多少開支。幾年後，肉票解除了，自由市場的雞鴨只需五、六角一斤，但我們的工資沒增加，妻子還是得精打細算打點生活。妻子自己從沒添過幾件想要的衣服，上下班就是穿藍色工作服換來換去，為了家庭，她累在沒錢的日子裡。

一九九七年，隨著中國形勢變化，上萬人的省級大廠倒閉了，一時全廠沸騰起來，八仙過海，各顯神通，我帶著妻子和剛大學畢業的兩個兒子南下，各自找到工作。那時內地的每月工資是三百多元，我們在廣東第一年的月工資就有九百多元，很可觀。

妻子發了工資，就要我陪她去逛商場，走在女人街，她每個店鋪、每個商場都要看個夠，穿的用的，只要是喜歡的，她都要買下來。我一路陪伴著她的歡心，也陪伴著她的勞累。可是，她買的那些好看的衣服卻很少穿，有的試了試，又壓在衣櫃裡了。

我總是問她為什麼捨不得拿出來穿？她說：「別急，到時候我要穿的。」終究她一直沒捨得穿，幾年來買了羊毛大衣、燈芯絨外套等，原本時尚 的款示都已經過時了。就連上海生產的活動小剪刀，她先後買了十把，還有浙江生產的鍍金色剪布大剪刀，她也原裝沒開封地收藏起來，那些打毛線用的鋼針、勾針，她也都留著沒使用。

妻子該穿的捨不得穿，該用的捨不得用，窮慣了的窮人，又被錢多了累死。特別是在後來，工資逐年加倍增長，除了上萬元的收入，我們還領有額外的勞動報酬；每到發薪時，那一夜妻子就歡喜得不得安寧，我看見她坐在桌旁，興奮地數著一張張嶄新的紙鈔。我心煩她在一大疊的紙鈔面前數去數來數不清，她說了一句內心話：「我當會計那年，天天為公家數著大把的紙鈔，現在我是數自己的錢。」一語說得我高興又心痛，她數了又數，忘了數錢的勞累，只重複著高興。

八年前，我們回到長沙，兩年後，妻子再一次被錢所累；不是錢少，不是錢多，而是每天尋我鬧事，問我錢哪裡去了？她今天說：「銀行的存摺被你藏起來了。」明天又說：「你把錢送給了情人。」有幾次，她拉著我去銀行查詢。

銀行辦事員一見她那神態，就知道是腦子出了毛病。慢慢地，她忘記了幾個銀行的存摺密碼，有的存摺也找不到了；於是我又帶她去銀行，請銀行重新補發存摺。老伴曾在深圳的時候，就透露患了老年血管性癡呆症的家族遺傳，因此得罪了親家母。

有時妻子夜半醒來，拉起我，向我要她的存摺。年輕時為錢而累，年老了，還在為錢而累，直到一次醫院手術 失敗，妻子從此躺在病床，永遠失去記憶，也失去自理能力，她再也不因為錢而勞累了。

但兒子並非全部知情，見了我們就說：「看你們天天在吵，吵得煩人。」年輕一代哪裡知道，清官難斷家務事，兒女難解父母愛。老伴的五臟六腑都好，是「活著的死人」；而我除了大腦，全身是「定時炸彈」，所有器官都有嚴重損傷，已處於危險狀態，我是「死了的活人」。

我的身體已經先後「爆炸」五處：心血管裝兩次支架、膽囊切除、疝氣手術、胸腹主動脈血管手術，一次手術就要花費一、二十萬元。下一次，還不知道是哪個器官爆炸？又要花費多少萬？面對冷酷的現實，面對植物人老伴，我要讓她的靈魂得到愛的溫䁔，所以，我要為痛苦而生存，要為愛而堅持活著。