天藍雲白，太陽照著，院裡的南瓜熟了，摘下一顆，讓母親製成南瓜烙。

南瓜烙是母親的拿手菜，主要原料是南瓜和糯米粉；南瓜是自家種的，糯米粉是母親親手碾磨而成，置於小瓦罐裡，潔白如雪，泛著微微亮光。除了兩種原料外，母親還會備好其他配料，如炒熟的花生米、切丁的香菇與臘腸、醃製的肉末與蘿蔔乾等，各自放在碟子上，好不誘人。

配料準備好，母親便恭恭敬敬地拿出南瓜，先是沖涼，再慢慢褪去外皮，切半去籽，用瓜刨削至絲狀，而後加入各色配料和適量糯米粉，快速攪拌成糊。一邊攪，一邊敲進兩顆雞蛋 ，以及準備多種調味，有細細的鹽、黏稠的蠔油、晶瑩的香油，放完後又是一陣攪拌，待全部材料混合均勻，母親才讓我抓一把蔥花丟下去，這才算大功告成。

起鍋燒油，只見母親一手握住鏟子，一手靈巧地舀一勺南瓜糊放進鍋中，繼而用鏟子緩緩攤開；動作靈敏快捷，行雲流水，如同一名優雅的琴師，正在彈奏一曲美妙絕倫的樂章。

南瓜糊經熱油一煎，已初步成型，呈現薄薄的、圓圓的模樣，母親邊煎邊教我說：「煎南瓜烙時，火候一定要控制好，時不時給它翻個面，直至兩面金黃才可出鍋。」我含笑點頭，心裡卻盤算著等一下要先吃哪一塊。

過了一會兒，母親把煎好的南瓜烙盛至碟中，我聞著香味，巴不得立刻夾起一塊品嘗，於是催著母親快一點。終於，這美味的南瓜烙擺在我眼前，輕輕咀嚼，有南瓜的鮮甜，又有香菇的嫩滑，夾雜著蘿蔔乾的爽脆，是悠柔的熱氣，是酥軟的口感，更是歡喜的心情。

咬一口南瓜烙，彷彿回到了小時候的歡樂時光。那時候，母親怕我們放學回家肚子餓，便充分利用廚房的食材，給我們做起了美味的南瓜烙。只是那時的食材沒那麼充足，只有南瓜和蘿蔔乾，頂多再放些小蝦米 ，如此平淡無奇的南瓜烙，卻總是仍被我們一掃而光。

後來不管母親再忙，都會做南瓜烙讓我們一飽口福。聞聞味道，南瓜烙又熟了，那熟悉的味道，隨著風揚揚灑灑，透著濃濃的母愛，在靜好的歲月裡徐徐生香。