又是炎熱的夏季，家裡的冷氣機整天運作不停，把我的頭都吵昏了，新冠、猴痘 、高溫 ，真讓人坐困愁城，情緒低落難以排解。

每天除了吃、睡，就是看電視，用眼過度，造成全身上下都痠痛，決定改變一下作息。想到有兩條短褲，去年稍寛鬆，把褲頭縫小，現在得拆開放大，真是體重跟著物價飆升；在屋裡轉了一圈，在廚房找到眼鏡，拿著眼鏡，忽然憶起五十多年前另一樁找眼鏡的糗事。

一個炎熱的暑假，和媽媽、大弟吃完午餐，正在看電視新聞，忽然聽到對面鄰居家的兩個小女孩驚悚地尖叫：「媽媽，火燒厝。」一時間，我有些丈二金剛摸不著頭腦，我聽不懂台語，正在猜想，是什麼事讓她們如此緊張？大弟跳起來，叫了聲：「火災。」

媽媽立刻往二樓衝，大弟關了電視、冷氣，拔下插座，又去關閉總電門的開關，我呢？手足無措，急得團團轉，突然發現我的眼鏡不見了，一面驚慌地四處張望，口中還一直說著：「我的眼鏡不見了，我的眼鏡呢？」這時媽媽手拿著一包東西從二樓衝下來，看到我還在原地打轉，拉著我就往門外衝，大弟順手拿起一條毯子，緊跟在我們身後。

門外已有幾戶鄰居往巷口奔去，原來是住在我們同排，隔了五戶人家的顧家，放在院子裡的摩托車起火燃燒；顧家小孩在擦車、換機油時，一塊沾有汽油的抹布突然自燃起火，引發地上其他的抺布和機車燃燒，一時黑色濃煙密布，火光衝天。這時已有鄰居從家裡提了一桶水，正準備往摩托車上澆，大弟忙說：「不可以。」他把手中的毯子沾水打濕後，往車上一陣猛拍打，車子翻倒地上，另有兩個鄰居也加入搶救，還好發現得早，搶救及時，總算沒有釀成大禍。

回到家，媽媽上樓把東西收好才下樓，大弟此時正在認真的提醒我：「二姊，遇到緊急狀況時，要保持冷靜，認清方向找到出入口，保命最要緊。」我問媽媽，剛才手裡拿的是什麼東西？媽媽說：「是你們的出生證明、畢業證書、房地契、爸爸的死亡證明書和一些榮譽勳章等物品。」大弟說：「媽，這些都是身外之物，不必掛念，生命比較重要。」媽媽說：「別的東西是不重要，可是你爸爸的那幾枚榮譽勳章，是抗戰期間他用性命換來的，對我來說，勳章比任何東西都珍貴，比命更重要。」

遇到緊急狀況，弟弟和媽媽臨危不亂，馬上採取適當的措施因應，弟弟看重的是「生命」，母親看重的是「榮譽」，而我呢？亂了方寸、反應遲鈍、無法冷靜思考，不但自亂陣腳，竟然還毫無邏輯地到處尋找眼鏡，我的腦子如此不靈光，自己都覺得失望。