《老照片說故事》感化院的學子

感化院的節慶活動和建築外觀。

自從愛心退役老將捐贈土地建了八個球場，兩年來每天八小時必無空場。我每次在打球時，遠看小湖對面的紅磚牆四層樓老建築，越加想念住在裡面的青少年學子。

這院地屬麻州州政府管理體系，對象是問題青少年，年紀從十二歲半到十八歲，目的是要用教育來感化他們思想與行為。大片綠油油的草坪，有三棟古老紅磚四層樓房，樓房古色古香，外人絕對想不到裡面住的都是有犯罪行為的孩子。

兩棟關著男學童，一棟關著女學童，我教書的那樓，男學童裡美裔孩子占大半，其餘為非裔、墨西哥裔，亞裔孩童只有兩人，皆為越南 裔。學童還有小孩子的生澀表情，有時會情不自禁地摸一摸孩童紅潤的面頰。

他們犯下不算輕的罪行後，與家人們分離被關進感化院，當鐵門重重地關閉，被迫面對殘酷現實，接受成人的刑罰就已是最重的懲罰。那金髮藍眼、十二歲半的孩童，每次在媽媽和弟弟來探監後，總抱著媽媽不放，大哭著要跟媽媽回家，邊哭邊喊：「現在起，我一定好好聽妳的話，請媽媽告訴法官讓我回家。」老師們聽後視線全都模糊了。

我才知道他和同學吹牛，進行「誰的頭最硬，打了不痛」的比賽，打著打著，等那同學認輸時，送醫已太遲，他就成為感化院裡年紀最小的過失殺人犯。此刻管訓員大力壓倒他，仍止不了他歇斯底里的哀嚎與揮拳踢足。心理醫生馬上給他打一針鎮定劑，才能連拖帶拉的，把他送回牢房。

我一夜未眠，擔心他隔日能否恢復正常？當他走進教室，見他仍是個調皮搗蛋的孩童，開懷的心情流露在紅紅的雙頰上；雖然是小學六年級程度，但科目考試不輸那些大孩子，指定功課寫完後，他就到處幫忙，但不到三分鐘，就開始擾亂同學。一堂課他被管訓官責罵數次，習以為常，心理醫生對他也無可奈何，擔心他在成年前能否輔導歸正，否則轉入成人監獄 就不堪設想。

院裡的兩個越南裔男孩非常穩重，已經又高又壯，體型比管訓官們還挺拔，院警對他們非常客氣。最年長的學生快滿十八歲了，他因賣毒，涉及槍、炮、彈藥，加上幫派 打鬥而被關，在這裡他非常安分懂理。

他為了表示真心悔改，想重新做人、脫離幫派，主動要求醫生把兩臂上刺青全部除去。天啊！要除去那滿手臂的刺青，可是個大手術，費時又耗大鈔。去醫院的前一天，他悄悄地告訴我：「反正州政府出錢，這些圖樣早看膩了，何樂不為。」

隔天一早他去醫院，下午最後一節課，他輕聲走進課堂。看他兩臂皮膚，肉紅皮開，沒紮紗布，只貼著透明膠布，慘不忍睹，耐力可敬可佩。此景已過三十年，那血淋淋的雙臂，至今仍讓我難忘。學期中他就被遣送回越南，所有的人才可大口喘氣，但也感傷，失去了院裡威風模範生的支柱。院警、輔導員、醫生們都說，他是黑道幫派中頂頭人物，回越南真要脫幫，怕是難事。

而十七歲男孩也是越裔幫派裡的重量級人物，深藏不露。他一向沉默寡言，不問周圍的人與事，專心學業，因他是院裡唯一被批准在網上研修大學課程的；他立志要當律師，替移民和外勞族群發聲，直到我離職時，他剩下兩門課，大學文憑就可到手。

探望夜時，越南裔孩童的家人，總帶一大鍋香噴噴的越南米粉炒蝦仁，警員、醫護人員在名義上要試吃是否摻有毒品，一副犧牲小我的姿態，實際上卻大碗大口吃得不亦樂乎，而男孩只能分到一小口。家人默不作聲，只希望院警們能善待自己的兒子。

越南米粉炒蝦仁果然小兵立大功，院警們總不指派男孩做粗活。反觀非裔學童家長帶來的金黃黃、油亮亮的炸雞塊，龐大魁梧的黑大媽們可不像瘦小的越南媽媽不吭一聲；黑大媽對警員大吼，要等兒子的份拿出來後，才允許警員試吃，警員唯命是從、不說二話。難怪那十七歲越南男孩，一心要為所有移民和外勞族群發聲。

兩年後，我調職到成人監獄任教，但那些孩童天真、惶恐、憂慮的眼神，永記心裡。有一天碰到五、六個從感化院轉來的學童，要不是他們主動說：「老師好，我是妳感化院的學生。」還真是認不出來。成人獄所使他們再次急速老化，孩童的純真早已深埋內心，僅剩眼神怨恨、舉止急躁的成人犯。