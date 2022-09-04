「一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍」，是民國三十三年（西元一九四四年），中國抗日戰爭最艱困時期，蔣委員長喊出的口號。

那時我們家因逃難，住在福建省最北端的崇安縣（現武夷山市），福建省沿海的城市福州、廈門均已淪陷；只有閩北的崇安、建陽、建甌、南平、浦城和閩西的永安、長汀等縣，因多屬山區，易守難攻，尚在國軍手中。那幾個縣也是八年抗戰中，從未淪入日軍之手的縣，長汀是福建省的臨時省會。

那年我十歲，讀小學五年級已懂得看報，又因家中長輩與周遭一些友人，有許多都是軍人的家屬，經常談論時事，耳濡目染使我對時事也相當關心，尤其是國軍與日軍的戰況。當聽到「一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍」時，我也知道它的意義，就是要年輕人去當兵打仗。學校裡的老師和高年級的同學，也常常談論這件事。

大約一個多月後，有一天，校長突然宣布要我們全校師生第二天到體育場，並要我們回家告訴父母也一起去，說是要送別從軍的人。

那時崇安縣的最高學府是一所中學，體育場也就是那所中學的操場，操場其實就是一個泥土地的籃球場。第二天母親和我到了那裡，已經有很多人聚集，籃球場中間停了一輛卡車，後面的床板是敞篷的，有五、六個年輕人在床板上。我一看，有兩人是我們學校的老師，另三、四人看起來更年輕，是崇安中學的高中生；他們有的席地坐在床板上，有的把行李包當成凳子，坐在行李包上，他們的家屬則站在車下與他們話別。

車要開了，車上的人向操場上的人們揮手，直至車走遠了，幾乎看不見人了，才見他們停止揮手，現在我回想起來，那個場面是非常悲壯的。如今我又在想，那時我才十歲，如果我稍大幾歲，一定也會去從軍的。

那輛卡車看起來非常簡陋，我不知他們最終的目的地是哪裡？要開幾天車才會到達？床板是敞篷，日曬夜露，如果下雨了怎麼辦？這一切都顯示了抗戰期間生活的艱苦，無論軍民都是一樣的。

車已開走了，人們還留在操場上談論，有人說，他們叫做「青年軍」，是要到外國去幫英國 人打仗的。當時我不知道是哪個外國，為什麼要幫英國人打仗？後來當然知道，他們在緬甸 立下了許多戰功，還解救了被日軍圍困的英軍。

第二年日本 投降，青年軍有的退伍，有的編入國軍。幾年後我到台灣，在民國四十一年（西元一九五二年）考入空軍官校，同期同學中有幾人比較年長，原來就是當年的青年軍，有一人甚至已是中尉排長，還來考空軍從頭幹起。

當年招募青年軍的年齡是年滿十八歲以上，但推斷他們的年齡，當年他們必定未滿十八歲，是虛報了年齡。由此可見，他們的報國心切。

「十萬青年十萬軍」是將近八十年前的事了，青年軍絕大部分應已凋零，在世者至少都是接近百歲的人瑞了，他們的事蹟應該被後世永遠牢記。