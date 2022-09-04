離生日還有幾天，夜來做夢，夢見童年時穿過的花衣裳，非常想念母親和我曾經擁有的那些花衣裳。

我小時候穿的花衣裳，基本上都由母親親手縫製，買布、量尺寸、裁剪縫製；衣服紐扣也是母親自己盤結的，有葡萄紐、琵琶紐等樣式。

我在六、七歲之前，中國尚未發行票證，所以買布還沒有受到限制。每回母親買布，都會為我與年長十二歲半的姊姊，每人做上一套新衣裳。從我有記憶開始，每次姊姊陪伴母親買了兩塊花布回來，母親就把花布放在我面前，要我自己挑選，我挑剩的那塊，才是姊姊的。

我一般都能挑對自己喜歡的，可是大約六歲時，那次我挑錯了。同樣花色的兩塊布，一塊是深藍底銀色小花，另一塊是深玫瑰色底銀色小花，我想了一下，就挑選深藍色的那塊布，母親和姊姊都笑了，母親勸我說：「選玫瑰色的吧，小孩穿著好看，藍色的給姊姊吧。」

我說不出什麼理由，卻堅持要深藍色的那塊花布，結果我的那套中式新衣褲就由深藍銀色小花布縫成。當我穿上新衣裳跳奔轉圈時，回頭看見姊姊的新玫瑰色上衣，才覺得姊姊的衣服比我好看，但是布已成衣，我雖小，也知道沒得後悔了。

此後又有一次，我也堅持錯誤，拒不合作。那是上小學一年級的前夕，母親和姊姊從外面回來，興奮地向我展示幫我買的一件連衣裙。裙子上身是白色襯衫，正面一排紅色小圓扣，很是醒目；圓領子與短袖口都鑲著白色花邊，裙子則是淺銀灰底上開著大朵綠瑩瑩的花。總體感覺還是漂亮的，但是母親要我試穿時，被我拒絕，母親一拿起那條裙子，我就逃開，母親和姊姊都不知道我這個丫頭在搞什麼名堂。

我年紀小，心裡卻有成見，但不善表達，母親和姊姊也不夠有耐心，她們應該問我：「為什麼不喜歡啊？」我不說，她們沒問，那條連衣裙就擱置到我再也穿不下時，母親說：「怪可惜的。」就把它改成了短褲，我這才穿了。

其實我明白我不喜歡那條裙子的理由是，裙子連接白襯衣的腰圍，是平坦的，沒有裙子該有的打摺。後來我再長大一點時，我才總結出，如果家長有文化，就知道該如何與小孩子溝通。我母親大字不識幾個，姊姊那時也年輕，她們自然不懂小孩子的心理，而我小時候的性格又很內向；否則沒有穿過的新裙子，可以拿去商店換貨啊。

上二年級時，母親要幫我們姊妹做秋季外套，那回，我不僅挑對了布料，而且打心眼裡喜歡那塊布料上的圖案；純藍色底子上面是樣式與顏色各異的小帽子，那些小帽子或正或斜，或倒或側地分布在藍布上，個個都新穎可愛極了。

母親給我做成了西式翻領再加斜插袋的外套，為了保暖，裡面還加了一層羽紗，非常適合十月秋涼時穿著。我非常喜歡這件新外套，同學們看見了，都忍不住伸手摸摸我身上那些可愛的小帽子圖樣。

還有一塊漂亮的花布，可以用多彩燦爛來形容，令我至今難忘。它叫橫貢緞，是一種緯面有緞紋的棉織物，有光彩，具有絲綢中緞類的風格。幾乎沒有空隙，整塊布就是萬紫千紅，有深淺的米色、玫瑰紅、秋香綠、橙色、黃色等，各種花朵和五彩繽紛的顏色交織在一起，毫無違和感，只能用太好看了來形容。

母親買來後，沒有徵求我的意見，就做成了棉襖。漂亮的布料加上母親精緻的手工，鄰居看了都讚賞不已。當時我才四歲，棉襖尺寸特意做成大一些，以備我再長大一點時都可以穿，所以母親把袖子和下襬都往上縫，然後逐年根據我的身高調整。

除了過年，一般冬天的日子，都以外套罩衣，以防我弄髒，我穿到六歲時，棉襖面料上的色彩仍舊非常鮮豔。有一天，一名關係較好的鄰居來到我家，說要帶她那年長我一歲的女兒去喝喜酒，希望這件漂亮棉襖借穿一天；母親雖然捨不得，卻也沒能拒絕，就借了出去。

結果衣服當晚歸還時，前胸處有好幾塊油漬，母親非常心疼，連夜就把棉襖拆開，把面子清洗乾淨。第二天那塊橫貢緞乾了，母親再重新還原做成我的棉襖，但水洗過了，色彩有點褪色了，不如之前的光彩奪目，但也無可奈何。這件我們母女都心愛的棉襖，被我穿到八歲，才完成它的使命。

可惜小時候家裡沒有照相機，所以我喜歡的花衣裳，由新穿到舊，都沒能拍照留念。幾十年過去了，難得的是我的記性不錯，所以關於花衣裳的記憶都還能留在腦海中，我閉目遐想就能看見，並想起母親把布料呈現在我面前，讓我挑選時的溫馨情景。