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一雙芭蕾舞鞋

文、圖／安老師
芭蕾舞鞋。
芭蕾舞鞋。

二○○八年暑假，台中一名舞蹈教室老師，帶著兩個跟她學跳舞的十五、六歲女學生，在我住處借住了一個月。旅居美國華府十多年，那時才知道華府有一間世界著名的基洛夫芭蕾舞學院，兩個女學生是來參加暑期芭蕾舞課程。

我每次接她們下課回家都會提早一點到，去欣賞她們練習芭蕾舞時的優美舞姿。課堂裡有白、黃、黑各種膚色學生，十幾歲的年輕孩子跳起舞來，不論彈腿彎腰、舉手轉身、迴旋跳躍，姿態都輕盈美妙，尤其女孩子跳起芭蕾，身形柔軟、長髮飄飄，真是賞心悅目。

她們課程結束返台的前一晚，特別在客廳為我表演了幾個芭蕾的基本動作，兩個女孩左右交錯大車輪轉，接著一個前滾翻，又一個後滾翻，然後是雙手高舉，雙腿一字形落地的劈叉。第一次近在咫尺看芭蕾動作表演，看得我目不暇接。

華府甘迺迪中心常有世界各地著名的芭蕾舞團表演，跳芭蕾舞的舞鞋耗損極大，初學芭蕾的學生一雙舞鞋可穿數周；專業舞者一雙鞋的壽命大約二十小時，擔任整場舞劇的主角，跳一場就要換一雙舞鞋。甘迺迪中心的禮品部有一籮筐世界著名芭蕾舞者汰換下來的舞鞋，簽名捐給甘迺迪中心，舞鞋以每雙三十、四十元銷售，做為推廣芭蕾舞的基金。

當晚整理行裝，曉惠要把她穿了一整個暑期的芭蕾舞鞋丟到垃圾桶，不帶回台灣了，我說：「妳簽個名留給我當紀念吧！妳以後如果成了世界芭蕾舞明星，我會把它捐給台灣的博物館。」

芭蕾 華府 博物館

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