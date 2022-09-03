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村莊那座墳

盡有

我小時候所在的張家樓，地理位置十分優越，環境也很優美；村莊的南面是水塘，北面是一條河，河的後面是半邊山，東面是公路，西面則是大塊田地。從風水角度看，張家樓的確是塊風水寶地，怪不得被稱為「張家小花園」。

不知何年何月，也不知是哪戶人家，在這裡搭建一座很大的墳地，正好位於村莊的中央。村民們也是看中了這塊寶地，陸續在墓地東西北方向修建住房；這塊墳地占地面積四千多尺，坐北朝南，墓碑的正前方對著那口水塘，整個墳墓粉底用白石灰修築而成，非常壯觀。

令人不解的是，這裡一年四季都無人問津，更談不上有人來掃墓了，是名副其實的無主墳。好在村莊裡有幾個善良的老人，每逢清明、冬至，他們都會主動前來墓地燒紙、磕頭。

由於墓地寬闊，堅固又整潔，因此它不僅是村民休閒納涼的地方，也是難得一求的曬穀場。就是這樣一處天然場所，在那個極左的時代，也難逃被毀滅的下場。

那時文革剛爆發不久，中國普遍展開破四舊運動，根據上級要求，每個大隊都要投身於火熱的破四舊活動。但是有什麼目標可以破除呢？村民思前想後，覺得鏟除村莊中央那座墳墓最好不過了，建議一提出，有人贊成，有人反對，但拗不過少數年輕人的堅持，仍然開始掘墳行動。

那天一大早，生產隊長親自指揮，幾名青壯年手持十字鎬朝墳墓頂部猛挖下去；哪知一鎬下去，只砸出一個小白點，而且震得他們虎口發麻。據內部人講述，這是使用糯米汁，加上石灰攪拌凝固而成的結果，比起如今的鋼筋混泥土，一點也不遜色。

後來生產隊長又找了幾把大鐵錘和幾根鐵釬，分成兩人一組，一人用鐵釬、一人掄大錘輪番作業，經過四個多小時奮戰，終於撬開了這座堅固的墳墓。

當大家把棺木撬開時，發現通紅的棺材不但毫無腐朽跡象，還散發出陣陣醇香味；大家只得把屍骨重新找個地方埋掉，然後將棺材抬到倉庫，改做成幾件農具以及幾把小凳子。

事後，全隊人都感到非常後悔，每當經過那裡時，就覺得掘墳這件事不但缺德，而且很愚昧，這種破四舊真是一場瘋狂的運動。

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