在西瓜攤旁邊等候吃丟棄的西瓜皮、上自家屋頂撿食曬乾的蘋果 核、黏知了後成串燒烤等許多回憶湧現。疫情時，翻出這些奇事講給上小學的兒子聽，他瞪大眼，納悶地問：「真的嗎？你不會又在糊弄我吧？問你人類是從哪裡來的，你講了三個版本：上帝造的人，猴子變的人，最後說人類是外星人逃跑後留下的後代。現在又編些奇奇怪怪的故事哄我睡覺。不睡，揹我走兩圈再說。」

位於太平洋彼岸遙遠的北京 、如火如荼展開文革的七○年代，這些美國孩子聽來匪夷所思的內容，都是真實的故事。

那時我家住在一個全是平房的胡同大院，隔壁蝸居著大我數歲的馬姓小哥，他的家境清貧，父母皆是普通工人。小馬哥常在月底時向我哥透露，他家又「蛋盡糧絕」了。

他曾掏出五分鋼蹦兒對我哥炫耀，這是他家現在所剩的錢，叫壓命錢，再窮也不能用，只能望梅止渴、畫餅充饑。對於只剩五分壓命錢的貧家孩子，西瓜皮、蘋果和梨子的果核便被盯上，並化為佳餚。即便如此窮困，小馬哥的慈祥奶奶有一次操著山東話，告訴下班擠車兩小時、被京城革命革得暈頭轉向的小馬哥父母：「你家小兒子今天又沒吃飯，下午俺給他吃了半塊玉米餅。」

京城夏日西瓜上市時，小馬哥久留瓜攤旁，盯著被切成一塊塊、紅紅綠綠的西瓜，等待機會。儘管當時食物匱乏，卻阻止不了一些食客的揮霍，他們不把西瓜的紅瓤吃盡，有意無意的，總是留有餘地，於是丟掉的瓜皮便餵了在旁邊轉悠的小馬哥。

他毫無顧忌地抓起瓜皮，狼吞虎咽地將剩餘的紅瓤連同白肉吞下肚，去暑、補水，並攝入維生素。一瓣接一瓣，吃得如此投入，他的嘴角沾滿紅汁，像在告訴行人，他才是這一瓣西瓜的主人。我曾問我哥：「你和小馬哥一起吃過西瓜皮嗎？」他猶豫了一下，然後堅定地說：「沒有。」有著北京人特有幽默感的小馬哥說：「這叫廢物利用，既為市民消除踩西瓜皮滑倒的後患，也為環衛工人減少垃圾，同時又消滅了蒼蠅的口糧，一舉多得。」

如此理直氣壯，令我感嘆西瓜皮簡直充滿哲理，不吃沒有公德，缺少悟性。

小馬哥吃西瓜皮產生的另一悟性或創意，發揮到吃其他食物。家境不容他經常享用水果，所以每每吃完蘋果、梨子，他一揚手，果核飛到房頂，他並竭力鼓吹死黨們模仿，為他的食品儲藏地添磚加瓦。對於他的創意，大家向來樂此不疲地執行，於是本應扔進簸箕的果核，紛紛上了他家的屋頂；久而久之，吃剩的紅薯皮、黃瓜頭、歪瓜爛棗等食物，也陸續飛向黑瓦，眾鄰居家中的垃圾量驟然減少。

北京那時候沒有什麼娛樂，小男孩在大院裡的活動基本是上房、爬樹、滾鐵環。或者偶爾像我那樣，被惹怒的瘦公雞追著一圈一圈的長跑，一路鬼哭狼嚎似殺豬。一日小馬哥和死黨玩累了，便爬上屋頂小憩加上曬日光浴。小馬哥對屋頂上的物件分布瞭如指掌，一眼鎖定幾個曬成乾的果核，信手抓來，大方請客，滿足而驕傲地說：「餓了饞了就上房找這些零食，好吃極了，比店裡賣的蜜餞還好吃。」

沒錯，人餓極了，能吃的都是極品。

餓極了的小馬哥有時臉上帶著指痕，是被慈祥的奶奶擰的，奶奶說：「這孫子，三天不打上房揭瓦。」只是她有所不知的是，這孫子頻頻上房不是為了揭瓦。

我喝口水，喘口氣，在我背上聽得津津有味的兒子，連聲說：好聽好聽，快講快講。

在小馬哥眼裡，極品很多，大院裡有許多棵槐樹，盛夏時是蜻蜓和知了的安樂窩，也是小馬哥伏擊牠們的好地方。黏蜻蜓、知了既是小馬哥的娛樂消遣又是狩獵運動，飽餐瓜皮、核乾後，他拿著塗了米飯的長竹竿，長時間站在樹下左右張望，聲東擊西；黏到蜻蜓後，他嫌肉少，小心地將獵物放到他家窗後，訓練牠們吃蚊子，養肥了再殺。若黏到知了，他失去飼養的耐心，立即將牠們化為食物補充營養。無可厚非，缺肉時，有什麼可以阻擋人們對蛋白質的追求呢？況且人說知了炸著吃特別香。但那時萬物限量，他家和我家一樣，缺油。

但這難不倒小馬哥，他把知了用鐵絲串好，放在煤球爐上草草地烤一下，狼吞虎咽地當零食吃了，順便補充鈣質。

此後，我總覺得大院裡的知了聲，比往年沉寂了許多，或是知了後代對失去前輩的默哀，或是適者生存，做蟬要懂得低調，高調的代價是燒烤。與青春期的小馬哥生於同一時代，實為知了的不幸。據傳數年後，知了的數量慢慢恢復正常，那時我家已落魄西北，流竄江南。

再去闊別二十年的北京，已是九○年代。令我吃驚的是，出生時的十平方小黑屋、曾為我們一家遮風擋雨的家、曾被中學生燒書後倖存的家，尚未夷為平地而蓋起大廈，只是換了主人，留給我暖暖的追憶。

大院原是滿清一個大官的宅子，作為文物保留了下來，人們可以繼續在晴朗的國慶夜晚，爬到院前的槐樹上，遙望幾里外天安門 廣場上空璀璨的煙火。更令我吃驚的是，以銷售火車票為生的小馬哥還蝸居於此，無路可走，與院外的精采世界格格不入。

院外的北京，高樓林立，車水馬龍，商賈雲集，歌舞昇平。

約小馬哥去小酒館聊起往事，面黃肌瘦、發育不高的他，幽默依舊，快速眨著的小眼睛彷彿告訴我：「貧窮怎能限制小馬哥對零食的嚮往？」

我講得口沫飛濺，兒子聽得口水橫流，滴在我的後頸。小馬哥的零食勾起他對零食的強烈嚮往，他拍拍我的頭，緊緊腿，好似駕著一匹小馬，打著小飽嗝喝道：「快揹我到樓下廚房零食櫃，我要吃椰子乾、芒果乾、木瓜乾、牛肉乾，駕！」