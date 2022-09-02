日前看到世界各地淹水的視頻，自己親身經歷過的水災情景，不禁一一浮現眼前。民國四十八年（一九五九年）八月七日，一個從台灣旁邊擦身而過、北上朝日本撲去的艾倫颱風，給台灣帶來連續三天豪雨，造成台灣中南部空前嚴重的水患，就是著名的「八七水災」。

當時我們住的台中大石里眷村，剎那間變成汪洋一片，還記得開學要讀四年級的我，和家人圍在窗前探頭外望，只見貓狗及家庭用物急速隨波逐流，對面鄰居不斷用大小盆子舀水往外倒。

幸好我們家才裝修過，有鑑於台灣常有颱風帶來豪雨，父親曾特別交代包工，用磚、石、土、水泥把房子地基墊高；所以那時父親把擀餃子皮 的麵板擋在門口，隨時監看門檻水位，所幸在雨勢變小前都沒進水。

雖然我們家算少數沒進水的幸運戶，但後院養的雞都被沖走了，附近鄰舍牆壁傾倒，沾滿汙泥的家具四散，令人怵目驚心；路旁堆積的垃圾和淹死的小動物，臭味衝鼻，過了好久，生活才回歸正常。

一九七七年，近二十年後，我已嫁作人妻，賽洛瑪颱風重創台灣南部，婆家的眷舍屋頂被狂風掀掉，所有家具和衣物全部泡湯。我們每周末返鄉探望公婆，留宿的房間衣櫃、床榻也無一倖免，從清理破碎的家園到災後重建，又花了好幾個月的時間。

物換星移，去年九月，號稱紐約百年難遇的豪雨，把我住了三十四年的房子地下室，淹成近三呎深的池塘。上面不僅漂浮著我存放的非日用物品，像是吸塵器、野餐用冷凍箱、探照燈的延長線、母親的遺物、好幾個書架的藏書，還有很多嶄新未拆開的禮物；連冰箱、洗衣機、烘乾機都跟著水倒下，我必須雇用西裔勞工，幫我把這些泡水的重物搬到屋旁車道，等候私人垃圾車載走。

雖然先生已離世一年多，疫情 、感情，加上慣性作用使然，我不曾起心動念搬離這個住了多年的老窩；但經此次浩劫，我已成了驚弓之鳥。記得災後第二個周末，電視新聞報導又有暴風雨侵襲，我緊張得把車子停到幾條街外、地勢較高的住宅前面，因為淹水時，我停在車道的車子也進了水。

面對氣候變遷 ，誰知道下一次又會有什麼破紀錄的豪雨？痛定思痛後，我毫無懸念，決定遷地為良，面對大地的瘋狂反撲，展望未來，我們更應該好好思考應如何疼惜地球，以免禍延子孫。