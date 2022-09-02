上世紀九○年代初，我在中國濟南遭遇一次極尷尬的事。那天上午，我坐上公車準備去建工學院探望讀大二的孩子，下車後在附近一家百貨商店裡，我向營業員點了三、四十元的糕點、火腿腸、奶製品等食物，幾乎擺滿了她那不大的櫃台。等她逐一幫我裝進塑料購物袋裡結帳時，我一摸中山服上衣口袋 ，瞬間傻眼，八十多元全沒了。

囗袋上插的自來水筆還在，只是鈕釦已被解開，我卻渾然不知；我急得滿頭大汗，全身上下口袋裡掏不出一分錢的窘狀，被營業員看到了，她便安慰我說：「同志 ，別著急，實在沒帶錢，就先把貨退了吧。」我辯解說：「我來買東西怎麼會不帶錢呢？我明明帶著八十多塊錢來的，怎麼會沒了呢？」

她問道：「你是不是坐十八路公車過來的？」我說：「是啊。」她說：「那八成是被小偷扒了，這路線車上的扒手挺多呢。」經她好心提醒，我回憶起剛才在後門上車時的情景，當時乘客並不是太多，我上去後突然一陣擁擠，可能就是那會兒扒手們乘機把錢偷去了。我忙不迭為給營業員添了麻煩向她表示歉意，沮喪地走出商店，兩手空空逕直去了建工學院 。

見了孩子，我也沒好意思說明途中遭遇扒竊之事，只是謊稱來得倉促，沒給他買什麼東西。孩子眼巴巴地盼著我去看他，我卻什麼東西都沒帶，他嘴裡雖然什麼也沒說，但眼神裡卻透露出了許多失望。

前幾天我們單位一名老同事在逛街時被人扒竊了，當他說到此事時，我竟當面笑罵說：「你真是個笨蛋。」沒隔幾天，笨蛋的頭銜竟輪到了我自己的頭上。

二○一三年夏天，我的孫子和大孫女受他們叔叔相邀，利用暑假期間來美遊學開闊視野，因為他們是第一次出國門，心情激動難抑，興高采烈地踏上了歡樂旅程。在來美一個多月的時間裡，除了在家小住，和到附近的洛磯山國家公園玩耍外，叔叔還安排他們跟團參加了兩次到外地的旅遊活動。

首先是美東之旅，兄妹兩人樂滋滋地到華盛頓、紐約、費城 、波士頓、尼加拉瀑布等景點逛了一圈。但在原本快樂的旅程中，大孫女心愛的蘋果平板卻不翼而飛了，她好幾天寢食不安，心疼的不只是平板本身，還有裡面儲存的美好照片和資料。

接下來的第二次跟團旅遊，兄妹倆到了猶他州 的著名景點拱門，以及黃石國家公園等地，途中孫子在溫泉洗浴時，又出事了。他放在池邊包裡的五百美元瞬間不知去向，他自責未能看管好財物，更憤恨偷偷摸摸的小偷，兄妹倆各有損失，可謂禍不單行。

我思來想去，他們在這次旅途中，之所以接連丟物、丟錢，可能是受了我多次對他們片面宣傳美國「路不拾遺，夜不閉戶」的影響，從而使他們放鬆了對自己財物的看管，給了小偷可乘之機。殊不知，美國也不是太平天國，在當今世界上竊賊無處不在。