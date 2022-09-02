《老照片說故事》告別投幣電話

作者女兒站一個倫敦電話亭外照相留念。

從電視新聞得知，紐約市 於五月二十三日在時報廣場附近，拆除最後一個公共投幣電話，就此結束一個有街頭電話亭的歷史時代。投幣電話對於當年的我們而言，有著鮮活的生命和重要的用途，是普通民眾日常生活中不可或缺的通訊聯絡工具。

我到美國後才見識投幣電話，大馬路拐角上都有這種長方形的不鏽鋼電話棚，一般是兩個電話並排安裝。使用者須投入二十五分的硬幣才能撥號並接通，如果超過一分鐘，就需繼續投幣延續，不然就會被斷線。

一九八○年代尚無手機，即使家有座機，出門在外遇到突發情況還是需要依賴投幣電話。一九九七年我在紐約一家華文報紙擔任記者，報社只發給每個記者一個呼叫機。在外採訪時如有特殊指令，報社就會撥打呼叫機，上面會顯示呼叫者的號碼卻無具體信息，屆時我必須趕緊掏錢撥打投幣電話，以聯繫主管並接旨意。比如香港回歸時，報社曾緊急通知我趕到中央公園附近去加強慶祝活動的報導。如果我不能找到投幣電話及時稟報，豈不延誤大事？

打一次市內電話要二十五分，打長途尤其是國際長途就遠遠不夠，須投入大約七十五分後接線員才會幫你接通。由於我家人那時都住在南方的阿拉巴馬州 ，凡與妻子聯繫我都只能依靠投幣電話。冬日夜晚去路邊打電話，必須把全身包裹得牢實才不至於傷風，何況在寒風中久站路邊並不好受。

順應投幣電話之需，電話卡銷售業應運而生。那時布魯克林八大道上，幾乎每家商店門口都有賣電話卡的小攤販，一個小玻璃櫃裡擺滿用橡皮筋捆扎、價格各異的電話卡，最常見的是五元可打一小時的電話卡。把電話卡上塗刷的遮蓋層刮去，即可把顯露的密碼撥入撥盤，然後開始長途通話。講好的一小時，其實大大縮水，打不到五分鐘，卡上會扣除至少十分鐘，據說是收取手續費。即便如此，用電話卡還是比單獨投幣划算，而且方便許多，所以我是電話卡的老顧客。

除了投幣，還有一種稱為「對方付費」的通話方式。首先要在刻盤上撥○與接線員通話，說明是對方埋單，報出你要打的號碼。接線員接通那號碼後會問對方，你是否願意接受這通來電？此時你能聽到接線員與對方交談，就像現在常用的三方通話一樣。

一九八五年我的妻子來美伴讀，兒子幼兒園老師的女兒僑居華盛頓，老師託妻子捎帶話梅、話李等解饞食品給她女兒。我們按照約定用對方付費，給華盛頓的小夫婦打電話商定細節，之後我們搭灰狗巴士去華盛頓旅遊，順便把家鄉美食捎去。

有沒有不收費的投幣電話？這聽起來自相矛盾，實際答案卻是肯定的，而且在我印象裡也只發生過一回，就是在慘絕人寰的九一一事件後的一個多月裡。當時紐約身受重創，曼哈頓下城瓦礫廢墟依舊堆積成山，飛機燃油的餘煙持續升騰瀰漫，市民們仍然生活在恐襲的巨大陰影中。

當時紐約地區通訊巨頭Verizon公司，不僅迅速搶修好所有通訊線路，還慷慨地讓處於困境中的紐約市民免費使用所有投幣電話，甚至包括長途電話。結果，我在這段不同尋常的時段裡，與南方的妻子通話都無需負擔費用，還不必考慮通話時間長短，出乎意外地受到電訊公司的好意照拂。

二○一五年我們夫婦與女兒一起到英國 倫敦，在車水馬龍的鬧市，除了看到紅色雙層巴士外，還看到街角獨具特色的紅色公用電話亭：一個僅能站立一人的長方木盒，門框上方還畫著一頂皇冠。

女兒興致勃勃地站在電話亭外讓我照相，算是存下一個大不列顛的標準印記。也許因它獨特的形象設計，或因英國佬濃厚的懷舊情緒，據說紅色電話亭至今還在英倫街頭隨處可見，甚至還得到國家法律的呵護。所以，將來若有人對投幣電話亭感興趣，不妨飛到大洋彼岸去滿足雅興。