看到有人提起，當年因為體育課不及格而留級，不禁啞然失笑，因為體育也是我的軟肋。

知道自己跑不快，是讀小一時，老師要大家練習百米衝刺，我發覺不管跟誰同一組，我都遠遠落後。回家跟姊姊聊起，才知道她雖然在班上最高，腳步比別人大，但跑起來也是敬陪末座；母親聽了笑稱，她當學生時也不例外，看來我們跑得慢其來有自。

隨著年級提高，體育課多元性的項目，更讓我力不從心，投籃總是籃外空心，跳遠、擲鏢槍、丟鉛球和鐵餅總是距離最短；吊單槓好不容易勉為其難地探出頭在槓上，面部扭曲得像是掛豬肉。更別說跳箱、低欄、跳高了，成績全都乏善可陳，唯一差堪告慰的是，躲避球常是碩果僅存的少數倖存者。

體育表現欠佳，雖不到留級的地步，卻曾讓一向以我成績為榮的父親傷腦筋。因為我每學期都可領到對家用不無小補的「軍人之友社」獎學金，那年突然規定體育成績至少要七十分，我才拿六十八分。

父親只好趁中秋節前夕，提著月餅和水果禮盒，到教師宿舍登門求情，希望老師高抬貴手，改成七十分，並保證以後會督促我勤加練習。無奈老師拒收禮盒，因為木已成舟，礙難照准。不過我那學期雖然跟獎學金擦身而過，之後老師倒是都給我七十分，固然因為我抱著勤能補拙的精神全力以赴，猜想也因為老師體恤軍人家庭生活清寒，所以網開一面。

我再度體驗只恨此身不擅體育，是讀高二時。那年擴大校慶運動會要舉辦各年級大隊接力，我們是唯一的理組班，全班只有二十四人，不符合三十人參加的標準；幾個立志報考丙組體育系的同學，請求體育組長特准我們參加，六個人多跑一次，就可湊滿三十人。如果別班抗議我們有飛毛腿，他們大可放心，因為在短時間內跑兩次，體力肯定大打折扣，何況別班是六十人精挑細選半數參加，我們則是良莠不齊，統統上場。

記得康樂股長安排跑序時，讓飛毛腿跑前幾棒，希望先馳得點，至於我這種蝸牛速度則被安排在中間，輪到我跑時，大家都提心吊膽，深怕我被追上；我也一直默默祈禱，別讓我成為班上痛失冠軍的害群之馬。大概是腎上腺素分泌增加的原因，據一旁加油的同學說，從沒見我跑這麼快過，我雖然讓超前的距離被追上一點，但還是維持一馬當先，最終我們以寡敵眾，贏得冠軍。