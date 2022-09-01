美國貧富不均，但住處並非龍蛇雜處，赤貧的人住一區，中產階級住一區，富豪的華宅高第又聚集在一區。不像別國很多城市，一棟新穎華麗的摩天大樓周圍，可能是一片尚未拆除的矮小簡陋違章建築。

所以儘管新聞不斷地報導美國通膨失控、油價 飛飆、民不聊生，富裕之區仍是名車馳騁，庭院深深，歲月靜好。

這天，我去一家位於中上住宅區的超市購物，出來時見到離超市門口二十公尺處，站著一名白人女子，手持一塊紙板，上面赫然寫著：「請幫忙租金 和食物。」天啊！她在行乞，我吃驚地想。

無論在美國或其他國家，我看過許多乞討者，卻從未在此富裕地區見過。這名女士容貌端正，穿著乾淨，即使非豪門少婦，也絕對是可以獨立生存的都會女性。

她背後的石墩上，坐著一個同樣儀容乾淨的小女孩，大概十歲左右。母女倆並沒有像許多乞者無神地坐在地上，目光呆滯茫然；她們都沒有低頭逃避別人目光，眼睛望著進出超市的每個人，似乎在賣女童軍餅乾一樣坦蕩蕩。但母親不斷地擦拭臉孔，我不確定是因為七月下午三時多的熾熱陽光，讓她臉上一直滲出汗珠呢？還是她為租金和食物無著落而心焦流淚？

由於太震撼讓我不知所措，我並沒有上前去幫忙她們。朝停車方向走去，我在想，這對母女需要多少錢才能保住她們的租屋？需要多少錢才不至於挨餓？至少要千把塊錢吧！僅靠站在超市門口乞討，可以得到所需嗎？緊接在我後面有不少顧客進出超市，人們訝異的眼光望向母女倆，但沒人給錢，或許都不知道要給多少錢。

大家或許都在想：「現在不是到處嚴重缺工嗎？為什麼不去找工作？哪怕是做鐘點工，一天拿到的工資，也應該比乞討所得多吧。」或者，尋求社會局幫助申請社會福利 ，才是更有保障的作法。

何況，帶著女兒行乞，將會為女孩的成長記憶烙刻怎樣的傷疤？小女孩不怕被同學看見？突然我想到，母女倆恐怕住在別區，來這裡求救，一則避免遇到熟人，二則期待在富裕地區能夠得到更多幫助。

腦中急速閃過各種臆測，我找到車子，當開過超市門口時，再度望向母女，這次我看到那名母親的肚子隆起。啊！有孕在身，或許這就是她求職的障礙。她的丈夫發生了什麼事？婆家與娘家，都不能施予援手嗎？

我將車子再度停到停車場，取出購買的一袋食品，匆匆地走到母女腳前放下，不敢看她們的臉，快速地逃開。