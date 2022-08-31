我年輕時在上海讀的雖是大學本科，但那個年代，教材七零八落，教授言不由衷；後因「四清」降臨，大學生一度荒廢學業，編入「四清」工作組進駐農村。

到了農村，每個村莊派去兩名大學生，一男一女，早出晚歸。我和一名女生分在東趙巷，白天挨家挨戶訪貧問苦，晚上回到住宿地。要命的是，往返途中會經過一個墳地。

那條羊腸小道有一處極恐怖、破敗的土墳，土墳露出半個棺材，僅容一人側身而過。有時還會見到爍爍的亮光，那是骷髏裡的磷發出來的。有一個晚上天色昏暗，那個女生走近那半個棺材時躊躇不前，一會兒要我走前邊，一會兒要我走後邊，拿不定主意；我無奈，只得帶她繞道走另一條較遠的路。

不料，走著走著，竟回到了原地，幸好那女生沒有發覺。我心裡明白，走夜路就像黑布蒙著眼睛，自以為筆直往前，其實在繞圈子，俗稱「鬼打牆」。我鎮定下來後，選定方向，兩人加快步伐，總算返回住宿地。

第二天早上，分在西趙巷的同學說，他在村口被五隻惡犬嚇得差點趴在地上。我和他打趣說：「昨晚東趙巷墳地裡的棺材豎起來了，按理說，稱為巷的村落應該大戶人家居多，想不到窮得連死人都睡不安穩。」我這番話不知怎麼傳開了，當地農民都信以為真，最後倒霉的是我，「四清」工作組的組長當眾批評了我，說我故意鬧鬼，擾亂人心。

所謂「四清」即「清政治、清經濟、清組織、清思想」，是一場席捲廣大農村的政治運動。到了「清經濟」階段，我負責清查一個姓錢的青年，他曾經採購物資去東北販賣，有所謂「投機倒耙」行為。他見到我的第一面就承認：「我姓錢，我的腦子裡全是錢。」每次找他談話，他都會擠牙膏似地交代哪年、哪月、去哪裡，賺了多少錢。

每次進他家，他的妻子會帶著孩子躲進裡屋。日子久了，我發覺這青年很善良、很勤儉，就開始同情他的遭遇；眼看他交代的金額快接近內定的懲罰指標，就不忍心繼續逼供，算是放了他一條生路。

到了「清組織」階段，我負責勸退一名共產黨 員。這是一個中年幹部，常年以權謀私，侵占公款，還玩弄女性。這個人腦滿腸肥，渾身菸味，誰見到他都覺得惡心，我不想和他多說話，只是讓他一遍又一遍寫交代資料。

他寫的那幾頁紙上，有許多下流的句子，我真想扔進字紙簍裡；最後，上面指派我，要他寫一份申請退出共產黨的書面報告。他聽我宣布之後，如釋重負，退黨總比被黨開除有面子吧。

我收到那份散發著菸臭味的退黨報告時，又好氣又好笑，心想：「我自己明明不是共產黨員，卻有資格勸退一名共產黨員，這不是在搗鬼嗎？」

對我而言，始終忘不了那段「四清」的日子，從「鬧鬼」開始，到「搗鬼」結束。