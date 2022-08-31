作者與三名友人一起學游泳。

去年三月，幾家經常聚集的朋友們都打了新冠疫苗 ，就恢復在安迪和克麗絲汀家的周末活動。男士們高歌卡拉OK，女士們打麻將，一家一菜，主人總是辛苦些。

夏天來了，太極學弟夫婦傑瑞及凱倫提議，安迪與克麗絲汀家有這麼好的游泳 池，兩人辛苦維護的池水如玉，水清見底，他們可教大家游泳，並分享教會一個七十五歲老太太的經驗。

於是我們四個女士就報名學游泳，四人年齡從七十二到七十五歲，愛茉莉、金梅、菊、克麗絲汀都是子孫滿堂的奶奶，身體健朗打太極、跳排舞很起勁。尤其是最年輕的克麗絲汀，是酷媽舞蹈團團員，充滿活力仍在上班。

一個暑假，在傑瑞及凱倫指導下，我們一周一次努力學習。第一節課先用鼻子深呼吸，再把頭埋入水中，鼻子慢慢地吹小泡；需要吸氣時，頭出水面，再一次深吸一口氣。

接著學習在水中站起來、雙手划水像打麻將洗牌一樣，再扶著泳池邊雙腳打水，最重要是練習漂浮。傑瑞老師熱心又耐心地一遍遍為每人示範，四個奶奶的先生們，除了安迪在冷氣房看電視、研究國內外的世界大事外，另三名先生在泳池內當助教。

我們覺得漂浮最難的是要克服懼水，我老公曾是台灣海軍陸戰隊預備軍官，雖然結婚四十九年，但是始終教不會我游泳；他曾在泳池、海邊教過我，最後他說：「妳還是去和孩子玩沙吧！」老公當年結訓時，教官把船開到大海中，把大家放在海面上漂浮一小時後，再接回船上，每人負重四十磅、包括槍。所以老公有很多心得鼓勵我們，他說：「沉不了的，鴨子都浮在水面，那麼大的郵輪也是浮在水面，屍體也是漂在水面，手腳放鬆游吧！」唉！他的鼔勵助人甚多，但也令人害怕。

暑假結束，除了我以外，三個奶奶由傑瑞、凱倫率領，冬天在室內練習多次很有心得。到了今年夏天，金梅已經可以很優美地在池中來回游，也學會不同的泳式；愛茉莉可以很快地來回游十趟；克麗絲汀也越游越長距。我呢？終於感覺到漂浮的身心放鬆，手腳也會動了，慢慢再學換氣吧。

我們周日打完太極、去游泳後，接著去不同餐廳吃午餐慰勞自己，克麗絲汀還得去郵局做下午班。謝謝克麗絲汀與老公安 迪為我們辛苦安排了最乾淨、最棒和最美的游泳池，讓奶奶們體會了如魚得水的樂趣，我們年紀夠長，自封為鑽石奶奶游泳隊。