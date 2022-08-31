五十年前的台灣，罕見外省人和本省人談戀愛。我太太來自本省家庭，我們談戀愛之後，約會隱密進行，大街上不敢走在一起。相約看電影，我買好票，她從我背後把票抽走然後各自進場；在漆黑的電影院 壯膽，握住她小手，感到興奮又甜蜜，電影散場趁還未開燈前趕緊離開。回憶這段戀愛，竟格外甜蜜。

經過兩年，我們私訂終身。那天我壯著膽子，帶著禮物上門拜訪，她爸爸板著臉上下打量我說：「我把女兒栽培到大學畢業，要是嫁給外省人又是個做兵的，會被親戚朋友恥笑。」我說：「外省人有錯嗎？我也不是做兵的，是軍官。」她父親顯得不耐煩，推推桌上的禮物，擺擺手：「這些也拿回去。」我被長輩斷然拒絕了。

他們家開店，門是敞開的，從此我不請自來，沒人請坐，我就自己坐；沒人理我，我就獨自坐著發呆，她讀小學六年級的小弟，高舉報紙遮住臉竊笑。後來我發現阿公和阿嬤很孤單，就坐在他們身旁陪他們說話。

阿公和阿嬤本來在鄉下種田，老實善良，我越來越喜歡他們，常帶他們喜歡吃的點心，或帶香菸檳榔；告辭時他們常問我：「明天來不來？」尤其阿嬤熱情地說：「住下吧！」我心裡想：「您放心，我早晚會住下的。」如果我有幾天沒去拜訪，他們就會問：「怎麼這麼久不來？」我們彼此建立了感情，他們也替我說了很多好話。

終於，我按照習俗準備禮物，請本省籍同事陪我母親去提親，我同事和她爸爸說台語，遞上香菸，一下子就拉近距離；阿公和阿嬤也在旁不停地說：「賀拉，賀拉」、「代誌卡緊辦啦。」台語意思是「好啦，趕緊把婚事辦了」。她爸媽在父母之命下，答應這門婚事，他們送我母親到門口說：「以後常來坐。」我母親回答：「以後是一家人了，一定來。」我的心像麻雀一樣不停地跳躍，一草一木彷彿露出笑靨，這個世界真美好。

當時雷虎特技小組到台中清泉崗機場 表演，我特別邀請未來的岳父母和她的弟弟們來機場參觀；隊長把吉普車借給我，我把吉普車停在她家門前，鄰居們好奇圍觀。上車時，她爸爸往駕駛座旁的座位一坐，岳母不得其門而入，她爸爸說：「不會從後面啊？」孰不知軍用吉普車只能從前門上下，我忍俊不住笑了。

雷虎特技表演精采又驚險，他們第一次看特技飛行，發出「哇」、「啊」的連連讚嘆聲；尤其她的弟弟們，把我和特技表演聯想在一起，對我另眼相看。我還帶他們去軍官俱樂部吹冷氣、喝咖啡 ，我的長官同儕紛紛來拜見，送上洋菸、洋酒、巧克力、口香糖，這些是當時市面上難以買到的，他們滿載而歸，讓我面子十足。回途路上，岳父大人說：「你們部隊真好，像個大家庭。」

討論婚禮細節時，他們又提出我及伴郎不可以穿軍服，這個我很堅持，我說：「軍人是正當職業，穿國家制服是榮譽。」他們只好妥協。

婚後有一天假日，太太在廚房忙，我趴在客廳地上擦地板，突然岳父母來了，見此情景，責備我太太：「為何讓男人做家事？男人回家是要休息的。」我連忙解釋：「家是兩個人的，不分彼此，而且費體力的工作應該由男人做。」他們聽了，難掩愉悅的表情，從此常和親友說：「有女兒要嫁給外省郎，外省郎惜某（疼老婆）。」

多年後我們移民來美國，老婆的三妹先來，在美國已打下基礎，住在高級區大房子，開奔馳車。我們的生活條件遠不如他們，岳父母來美國看我們，居然一下飛機就直奔我們家，讓我們訝異又感動。

那天，她三妹和妹夫把岳父母接去他們家，晚飯後岳父母竟然拎著包回來了，我忙問：「哎！怎麼了？」她三妹酸言酸語說：「他們說認床，非要回家來。」特意把「家」字加重語氣，我們心中得意但不敢表露。

岳父母有四個女婿，只有我是外省人。我們夫妻相敬相愛，我下班就回家，對岳父母自然的表露感情，在我的內心他們就是我父母，所以他們和我這個外省女婿相處融洽，我是最得寵的女婿。

如今他們已不在人世，當年岳父在後院親手搭架子種絲爪，如今那架子還屹立不倒，留著它，是對岳父永遠的懷念。岳母拿手的焢肉、肉粽、燒酒雞，再沒有人能做出那種味道，恨不得時光能倒流。