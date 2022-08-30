《老照片說故事》博物館軼事

胡志明市美術博物館。

胡志明市美術博物館 坐落在越南 西貢市中心，是一座有九十九扇門的豪華巍峨建築物。據說建築物背後有一個傳奇的淒涼故事。

故事要回溯到二十世紀的越南，那時越南仍是法屬殖民地，西貢有四大家族，其中之一就是閩裔黃姓商人。從初期的收買破爛，到後來的投資地產生意，黃姓商人不只生財有道，還對西貢的繁榮有巨大貢獻。他當年住的別墅，在南越淪陷後被徵用做為胡志明市美術博物館。

據說，黃姓商人有個漂亮的掌上明珠，患了難以啟齒的不治之症，黃姓商人不得不把她藏在這美輪美奐的建築物頂樓上。黃家小姐最終香消玉殞，由於喪禮從簡，不符合黃府的財勢，因此外界道聽塗說，衍生出很多聳人聽聞的故事。

據說，有人看到每晚在這座別墅的頂樓，出現一個穿著白衣裙的長髮女子，還聽到淒厲的哭聲。更有人說，礙於面子，黃姓商人不願外人得悉愛女的病情，於是祕密地把她送到離西貢八十七公里市鎮「巴蒂」的另一棟別墅休養，對外則宣稱愛女逝世。

最驚悚的說法是，女兒去世後，黃姓商人愛女心切，置了石棺安放在別墅頂樓不忍下葬。僕人在做頭七祭拜時，見到黃家小姐穿著白衣裙坐在石棺上。

一九七三年，一名越裔導演拍了一齣關於黃家小姐的電影 ，黃姓商人在西貢以外其他地方的豪華別墅如今都空置荒廢，電影的影響可見一斑。黃姓商人早在一九○一年去世，家族後人也在一九七五年南越淪陷後離開西貢，故事真相不得而知，只能當茶餘飯後的話題了。