每個人在兒時所經歷的事物，或多或少總會長存心底。回憶起年少時代，我的腦海裡總要湧出色彩斑斕的片段，這些片段裡常常使我沉浸其中的是天津水上公園。

小時候，父母常帶我們姊妹到勸業場一帶的戲院看評劇，劇中官宦富家的後花園經常上演一幕幕剪不斷、理還亂的愛情故事，我和妹妹們便把水上公園視為後花園。

姊妹們第一次結伴去水上公園遊玩，是在該我上小學五年級而正值文革的開始，學校一律停了課。年齡大一點的，忙於打砸搶抄、全國大串聯和批鬥老師、走資派、地富反壞右；年齡小一點的如我們姊妹幾個因無學可上、沒事可做，便一起去水上公園不遠處的長廊，表演文革前看過的評劇情節。當時，古裝戲被視為毒草而被打翻在地，戲劇場無戲可唱一律關閉，但這並不影響年少的我們對戲劇的喜好。

從我家走到水上公園要走八站的路，每次走到那裡時，姊妹們都會感到十分疲憊，尤其是最小的妹妹當時才七歲，最怕走遠路；但經濟拮据的我們，要是每次都買公交車票又沒有那麼多錢。那時鼓勵小孩子們到公交車上去宣傳毛澤東思想，年僅九歲的三妹靈機一動說：「咱們帶毛主席語錄去車上念，不就不用買票了嗎？」我們齊聲說好。

於是，我們靠在車上唱、念毛主席語錄而理直氣壯地「蹭」車坐，乘公交車竟和現在坐私家車一樣方便。公交車上有時也會有乘客不高興地說：「小孩兒太吵了。」可那時無知的我們，反而會更加大聲地回敬她：「千萬不要忘記階級鬥爭的毛主席語錄。」頓時，那名顧客便不敢出聲了。我們暗自竊喜：「小孩兒終於打敗思想落後的大人。」

在水上公園長廊表演戲劇，與在家中小院表演的感覺迥然不同。水上長廊的背景是一片在陽光下閃爍著銀光的湖泊，湖泊裡長著密密匝匝的荷花水草，滿湖蓮葉飄著沁人心脾的清香。還有幾艘小木船隨風搖曳。每當荷花盛開季節，滿湖群芳鬥豔，天藍水綠交映像是天然的幕布，令我們如入仙境。

我們無師自通地練習走台步、甩水袖、倒立、翻跟頭、彎腰、劈腿，更多的是表演劇中的片段。我們在水上後花園練習唱戲，一晃眼就是四個月。有一次，當我們唱得正歡愉、表演得正投入時，幾個戴著紅衛兵袖章、比我們大不了幾歲的人走過來說：「小小年紀怎麼喜歡封資修的破爛玩意兒？以後不許再歌頌帝王將相、才子佳人了。要不是看你們年紀小，早就抓來批鬥了。」

他們的話我們聽來似懂非懂，但還是知道了唱古裝戲是在歌頌才子佳人，於是不再敢唱戲而改為玩大型兒童器械了。

我頭一次盪鞦韆、爬繩都是在水上公園的兒童樂園 。剛開始站在鞦韆上腿有些發顫，不敢盪高，時間久了，就琢磨著怎樣玩出新名堂，漸漸地掌握技巧，最後將鞦韆盪得與大型器械的橫桿平行。

我玩轉椅，剛開始轉幾圈就惡心嘔吐，後來咬牙苦練，再轉幾十圈都沒問題了，這才知道身體的許多潛能要靠開發才能擁有。面對直徑一寸粗的攀登繩，剛開始往上爬時不得要領，手掌、腳脖子上都被磨了一層皮、勒出血痕，但憑著不服輸的勁兒，硬是爬了上去，往下望那種居高臨下的感覺，是一種戰勝膽怯與難度後的快樂與自信。

水上公園是我記憶中永遠的樂園，也是我鍛鍊身體的福地，幫我度過無聊、無趣、無學可上的歲月。當然，每當想起那段蹭公交車的經歷，不免會感到愧疚與難堪。

十年文革讓我們幾乎成為文盲，雖然我和三妹在粉碎四人幫後都僥倖考上大學，但小學與中學的知識斷層卻難以彌補；尤其是「蹭車」的經歷，讓我們靈魂深處滋長著想「蹭」一切的念頭，總難戒掉。二妹和小妹則很早成為下崗工人，身處社會底層。其實她們若一直接受正常教育 ，不會淪落至此。

談起我們在水上公園唱戲的那段經歷，我們姊妹更多的感慨，是虛度大好年華的悔恨與自責。

退休 後，我在業餘越劇團唱小生，這該感謝少年時在「後花園」練唱的經歷。但下輩子若能完整接受基礎教育，我寧願不花費那麼多時間玩耍、唱戲，可惜沒有如果。