三十多年前，太太在加州大學洛杉磯 分校進修生物學，我和四歲的女兒來美國全家團聚；中國那時出國的百姓手頭都很拮据，我當時兜裡只有父親臨出國前、給我用人民幣換的一百美元。太太進修之餘在學校打工，積攢了一些美元，她和認識的中國留學生許同學商量好，以他的名字共租一套兩居室雙廁的學生公寓。

許同學畢業於北京 大學，又是加大博士生，有全額獎學金；我和太太都是中國的普通大學畢業，許同學從學歷到收入自然有種高人一等的優越感，他太太當時人還在北京，等她來美探親時，我們就得搬走。

前住戶是南韓 留學生，我們搬進去時，南韓同學告訴我們，他訂了洛杉磯時報，還有兩周，讓我們就留著看吧。和許同學同住幾天後，他告訴我們：「你們分享看報紙，需要交半個月的報費。」我們一聽就愣了，報紙是南韓同學臨走前說要留給我們的，於是把對話告訴許同學，他才不再追究。

初到美國就靠太太打工收入維持生活，阮囊羞澀，也不會開車，各方面能省則省。離我們住處十英里有一個大賣場，各種商品價格便宜，申請成為會員要交年費。許同學說他是會員，如果我們交一半的會員費用三十五美元，他可以給我們一張副卡。

我們聽了挺高興，就從他那裡花三十五美元買了一張副卡；第二年需要續約一年，大賣場寄來的通知，裡面有兩張會員卡，一年的費用是三十五美元。

幾個月後，許太太來洛杉磯了，許同學和我們相處得還可以，決定讓我們留下繼續分租。許太太到來後馬上讓我們知道，她是北京大學法學院畢業的，在清華大學教書，口氣中一副天之驕子、盛氣凌人的氣勢；她並告訴我們北大、清華的學歷在美國找工作極容易，美國公司不得不接受和認可他們的學歷。

那個時代北京的大部分知識分子都是南方人，許同學夫婦兩人虛榮心極強，聲稱他們平時燒飯都是南方口味。我一聽就覺得我們的口味會很相似，因為我家是上海人，太太是寧波人，雖然我們都是在北京生長。問許同學是南方哪裡人？在我的一再追問下，他才告訴我，他家是河北人。的確是北京的南邊，但不是南方，我心想是哪裡人並不是自己能決定的，直接了當地告訴他人有什麼不好，何必故弄玄虛。

一年半後，我和太太都有了固定工作，於是搬到新居。幾年之後，許太太打電話給我太太，告知她馬上要生第二個小孩，請求我太太幫忙送她去醫院，並照顧他們四歲的兒子。問她先生在哪裡？她回答說出差了。太太到他們家後才發現，許同學害怕丟工作，明明知道老婆要生小孩了，就是不敢請假在家，而是去東岸出差一周。我太太只好開車送許太太和他們的兒子到醫院，既要陪著產婦，還要幫忙代看管孩子。

八年以後，我們買了新建的獨立屋，生活安定。一個周六下午二時時，我還在上班，太太打電話給我，告訴我許同學一家四口突然登門，一進門就說他們還沒有吃午飯呢。我太太一聽就煩了，心想街上餐館比比皆是，他們來美國這麼久了，怎麼連招呼都不打一聲，到我們家就要吃飯？於是太太找了一個要去接女兒的理由，就把他們送走了。

後來聽別人講，許同學雖然有博士學位，但總找不到合適工作，即使找到了，不用太久就會被解雇，不知道是什麼原因。許同學夫婦是中國名校畢業，來美國拿到學位後工作卻不盡人意，夫婦倆又死要面子活受罪。我們那年聖誕節寄的卡片被退回來了，大概又換工作搬走了，或者是不願再和我們保持聯繫了，我不得而知。