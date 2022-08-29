《老照片說故事》父母的推車雜貨店

作者的父母。

相片中兩個消瘦的年輕男女是我父母，攝於一九四九年初的台北浦城街十六巷巷口，站在他們剛買來的小雜貨車前。他們當時看來弱不禁風，但是後來都享有九十多高壽，也有著相當健康的晚年。

我的父母都來自上海的小康家庭，在大學相識。當時的上海因為被日軍占領，民不聊生，令他們感到憤怒不平，暗自參加抗日組織，內心充滿愛國的胸懷。他們和大學其他六名男女同學，畢業後跟隨著國民政府，長途跋涉逃到「陪都」重慶。兩人在那段兵荒馬亂之下戀愛，到了重慶才真正互訂終身，也過了好多年顛沛流離的戰亂日子。

父親在重慶工作時，水土不服，氣喘宿疾發作，又患上肺結核，嚴重到吐血才被發現，於是住進肺結核隔離醫院，多虧了堅強的母親照顧。抗戰勝利之後，父親逐漸康復出院，他們夫妻總算回到了上海的家。

國共內戰，剛康復的父母親帶了彼此的弟妹，一家大小乘船到了台灣。那幾年養病期間，父親也耽擱了攀登事業的黃金時段，他們不得不想出更多謀生辦法，以扛起全家大小的生活壓力。

在台灣，父母親頂了這個小小的雜貨車，兩人克勤克儉、自力更生。照片中可以看到父親大病初癒、瘦骨嶙峋的模樣，他和清秀年輕的母親攜手克服生活艱辛，兩人努力衝刺，才慢慢將婚姻、生活趨向穩定。

相片中是小小的推車雜貨店，裡面放著簡易的生活必需品，例如醬油、肥皂、香菸、糖果、餅乾等物品。其他家人如果有空時，叔叔、大舅、小姑和父母都會輪流來看守這個小店；當時台北剛剛光復，雜貨店不多，很多附近鄰居都會來買些小東西。

對小小年紀的我而言，推車雜貨店是個有趣的地方，但偏偏所有的大人都不准我進去攪和，也不許我碰任何東西。後來爸媽漸漸地有了固定收入，那個小雜貨車何時消失？我就不記得了。想當年父母遇到生活困難，做小生意的謀生之道真是勇敢，是什麼力量驅使他們適應新生活？

自此之後，父母一直努力勤奮過日子，慢慢地找到自己理想的後半生。母親後來買了一台英文打字機，自己努力學習，考上當時很難進去的美援會，之後又在招商局擔任英文祕書多年。

父親更努力，兼兩、三份工作，除了在貿易行擔任中英翻譯，又執教幾所大學日間、夜間部講師；白天他騎自行車趕赴工作，晚上又挑燈夜讀，身影深深地烙在我腦海，後來擔任台灣大學教授才退休 。父母兩人始終自強不息，在台灣總共生活了六十年。

父母一生經歷人生的跌宕起伏，偶爾磕磕絆絆，卻一直默默彼此守護，在台灣的晚年終得一世安穩，歲月靜好。