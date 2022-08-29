十六歲那年，有一天放學回家，偶然發現父母所在單位衛生所的院子裡，生長著一種半人高、茂盛的不知名植物，那植物晚上開花。

其實，花好像一直都在院子水泥小道的右側，可是我平常沒注意，這次忽然看到了，內心很高興。

這種花白天一點兒也不神氣，可到了傍晚，尤其是在男女老少忙於沐浴時，它彷彿是拜別一切喧鬧的洞房新人，頭頂上不再需要什麼紅布的遮蓋。

呈現在燭光下的她，是嬌羞、是喜悅，是禁錮十幾個春夏秋冬後發出的一種衝動。

聽納涼的老人說，那花叫「洗澡花」，通常在人們洗澡時綻放。

我開始喜歡洗澡花，就是因為它很特別，給人們帶來美的享受和聯想。聽說洗澡花的生命力極強，一粒黝黑、很硬的種子，落地入土後就自己生長，不需要任何人去為它剪枝、澆水和施肥。

在眾花歇息安眠時分，洗澡花獨獨地抽花吐萼，獻出桃花形狀或紅或白的花朵，向納涼的人們和家家戶戶送去縷縷芬芳的情意。

一九七九年盛夏，第一次領了六元防暑降溫費，不加思索，我迅速買了一本現代漢語詞典，心想在這工具書裡，一定能找到有關洗澡花的解釋。但詞典讓我失望了，「洗澡」一詞找到了，卻偏看不到日思夜想的「洗澡花」。

時間如流水，轉眼之間，我跌跌撞撞與「而立」之年相見，又胡裡胡塗度過「不惑」期。

一九九六年夏天，在一所醫科大學附屬醫院工作的姊夫，因醫學 論文獲獎得到了一本辭海；教授姊夫心思縝密、關心他人，考慮到我愛寫作，便毫不猶疑將辭海送給我。

我捧著沉甸甸的辭海，試圖找洗澡花的念頭又死灰復燃。起初泡在辭海裡，感到得意、舒服和心滿意足，幾個小時以後，開始有被「嗆」的感覺，眼睛裡不知哪來的許多飛蟲跑來跑去，結果與心愛的洗澡花又一次失之交臂。

門前院裡的水紅色洗澡花，照樣蓬勃展示靚顏，不會因我沒找到它的來龍去脈而沮喪。

我諮詢了幾名中醫和藥師，他們都知曉洗澡花，但要說出學名，他們只能撓頭，愛莫能助。

沒關係，雖然沒有找到洗澡花的正式名稱，可我並沒有減弱對它的青睞，尤其是當聽到蚊子害怕它的清香時，讓我更加崇拜洗澡花。

罷了，沒必要再苦找洗澡花的學名，它來自大自然，是山野僻壤一族，終歸屬於花卉系列；既然它能在荒山峻嶺頑強生存，能在城鄉院落一隅盡情扎根，能在不經意間為美化環境助力，其中必有耐人尋味的生存道理。