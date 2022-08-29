一九七六年，唐山大地震 發生的那年，我就讀小學五年級，記憶裡那是一個非常特別的年份。班主任老師是一個十九歲的高中畢業生，會拉手風琴，還會自己寫詞編曲、邊拉邊唱，「鄧小平耍花招，以目亂綱把復辟搞」，帶著全班在教室裡唱著跳著繞圈。

那陣子全市中小學生也有諸多文藝活動，慶祝或紀念什麼都忘記了，只記得有大型團體操表演、各種文藝匯演。初夏時揹著水壺和乾糧，步行至郊區幫助農民拾麥穗；盛夏時老師還帶著我們去游泳 館學游泳。

那年深秋，文革就結束了，說來也怪，一九七二年初入學時，正值文革中期，學校反而非常強調重視學習，年終評獎以考試成績為主要考量。而在一九七六年，反倒沒怎麼好好上過課，整天唱歌跳舞、郊遊野餐，可說是我年少記憶裡最輕鬆的一年。

那時爸爸的單位還沒有蓋宿舍，我家住在市政府房管局管轄的一座大雜院裡，東西南北住了好幾戶人家。住在南房靠西的二毛比我大一歲，但與我同級，她在另一所學校就讀。也是在一九七六年的春天，二毛開始學習二胡。

記得天氣已經暖和了，一個周末的清晨，我睡得正香，忽然聽到一種特別的聲音，很大、很刺耳，類似鋸樹時發出的吱吱呀呀聲響。爸爸拉開窗簾，大聲地對我說：「太陽照到屁股上了，還不起床，二毛已經開始拉二胡了。」

穿戴整齊，出門一看，在她家和我家之間的一處空地上，二毛坐在一張椅子上，左手托著二胡擱在左腿上，右手拉弦，咯吱咯吱地拉著。此時早有一群小孩圍在四周，那也是我第一次看見二胡，學校只有手風琴。

那年的春夏，每天清晨，太陽還未升起，二毛便搬一把椅子，坐在固定的地方開始拉二胡。每天傍晚，二毛也會在院子裡拉二胡，從最初如鋸樹般的不成調，到最後可以熟練地拉一首「學習雷鋒好榜樣」，日復一日。早上一起床，就可聽到二毛拉的二胡聲，每晚聽完二毛的二胡聲才回家睡覺，慢慢地，聽二毛拉二胡成了每天的日常。二毛自始至終只拉一首曲子，但對我們而言已足夠。

那年暑假，二毛一整天重複拉著「學習雷鋒好榜樣」，我們則踩著節拍在院子裡大踏步地走來走去。那是一個快樂的暑假，與往年全然不同，二毛拉出的節奏，於每個清晨、午後和傍晚，在院子裡迴盪。

二毛的媽媽翠珍阿姨是二毛那所學校的民辦教師，所謂民辦教師屬於臨時代課，不是正式老師的編制。二毛的二胡拉得越來越成調，翠珍阿姨逢人就勸說：「趕緊練習一門樂器，滿滿的一碗飯。」

那時年少，不懂二胡和一碗飯有何關係？回家問媽媽，媽媽說意思就是指現在懂樂器的人比較吃香，以後不愁找工作，有了工作，吃喝便不愁，這就是飯碗的意思。

二毛的「學習雷鋒好榜樣」拉得越來越嫻熟時，唐山發生了大地震。相距千里的故鄉，家家在院子裡搭起了防震棚，二毛拉二胡的地方被防震棚占領，二毛就在防震棚裡拉，隨時隨意地拉。

防震棚挨得近，不隔音，爸爸是淺眠的人，對於二毛不定時發出的二胡聲頗有怨言。記得他還跟二毛的爸爸要求，晚上十時之後請二毛不要拉二胡。

防震棚還沒有拆走時，歷時十年的文革偃旗息鼓了。到了第二年，恢復高考 ，同院子裡的大哥、大姐們加入高考大軍，翠珍阿姨逢人就說：「好好學習，考上大學，正正經經的一碗飯。」在爸爸督促下，我也開始為了那碗飯，加入學習大軍，從此的學生生涯裡，再也沒有經歷那一年的輕鬆和歡快。自此以後，二毛的二胡不知去向，院子裡也不曾再響起「學習雷鋒好榜樣」的二胡聲。

後來我們家和二毛家相繼搬離那座大雜院，偶爾在小城的某個地方見過幾次，匆匆相遇匆匆告別，而後漸行漸遠，未曾有交集。

想起這段往事，也不知二毛是否依舊收藏那把二胡？是否還拉那首曲子？後來的二毛又憑藉什麼掙得人生的那碗飯？滄海桑田，年少的我們為了那碗飯學藝、學文化；而今的我們，依舊在為一碗飯奔波勞碌。想來，人生在世，終究每個人都離不開那碗飯。