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我的實習老師

傳晏

在我小學四年級時，學校來了一批即將畢業的師範學生到校實習，分配到我們班的是英俊又和藹的連銀山老師，同學們都非常喜歡他，視他如同大哥哥。

由於男生班有個同學叫黃金山，如今金山銀山都有了，一種充盈富足感油然而生，令大家覺得這樣的巧合十分有趣，所以連銀山三個字，深刻地印在腦海中。

我們的班導是施麗華老師，她十分有耐心和愛心，也是我們非常敬重的好老師。但相較於非正式老師的實習老師，後者讓我們更輕鬆自在一些。

有一天下課後為了消暑，我到福利社買了一根紅豆冰棒，才品嘗兩口，卻發現在不遠處的樹蔭下，同學們正情緒高昂地圍著連老師說東問西，我也加入他們。站在眾人之間湊熱鬧，手上的冰棒逐漸溶化滴在地上，最初魚和熊掌之間令我有些為難，繼而思之，冰棒下次還可以再買來吃，和連老師聊天的機會卻十分難得，所以毅然捨棄冰棒，而成就與老師的歡聚。

升到五、六年級後，班導是一名嚴厲的蔡姓女老師，體罰犯錯學生一點不手軟，狠勁絲毫不減力大的男老師。年幼的我正徜徉在「愛的教育」一書中，不明白老師們為什麼不能用愛去改變孩子，而要以暴力恐嚇學生？為此，更使我懷念施老師和連老師。

一九七六年，有一天在「世界日報」的新聞版上，見到台北地方法院檢察官連銀山辦案一事，內心忍不住想，這個連銀山會是我們當年的實習老師嗎？他怎麼棄教書而走上法律之途呢？為了解惑，我寫了一封探問信到台北地方法院，沒想到還真的是他，我略述自己曾受教一事，並提及為與老師課後聊天犧牲紅豆冰棒經過。

老師在百忙中回我一封長信，其中說道：「想起妳敘述當年吃冰棒的事，到現在還常讓我好笑。記得當初我聚精會神讀妳的信，讀到該處不禁笑得前俯後仰，內子在旁覺得莫名其妙，經告知這段妙事，她也大笑不止。可惜妳遠在美國，不然妳當年的慘重損失，應由我作東，連本帶利賠妳才是。我真沒想到短短數周的實習老師，會讓妳留下那麼深刻的印象，早知如此，當年應該多留下能幫助記憶的事物，要是現在咱們能相聚一見，那該是多麼好的事⋯。」

由於老師後來升任法官，更加忙碌，我自己也公私兩忙，再加上數次搬遷，漸漸地失去聯繫。如今退休有閒，回憶前塵往事歷歷在目，在此深深祝福老師一家安康喜樂。

退休 教育 檢察官

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