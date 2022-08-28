《老物件情懷》沒用過的茶具

作者拉胚製作、兒子協助上釉的茶具。

跟兒子在帕莎迪那城市學院（Pasadena City College）上過陶藝課，這是一所挺有名氣的正規學院，也可視為很多正規大學的先修班，很多學生在此先修一些大學承認的學分，爭取好成績，就容易轉入更好的正規大學。有的學生或選些實用課程，直接進入社會工作，如建築製圖、汽車 維修、金屬焊接、電腦課、美術繪畫、媒體平面設計、攝影、陶藝創作等。

我和兒子選修這門課，我可能是系上年紀最大的學生，滿頭灰髮，比老師的年紀還大；好在南加 的環境一向見怪不怪，沒人在乎跟老頭子當同學。老師是有陶瓷藝術碩士學位的教授，人很溫和但教學嚴謹，從清潔打掃教起，有很多規矩要遵循。老師給了我一些長者的特別待遇，我卻樂於一體遵循，自己教過書，知道規矩，尤其很多年輕人應藉上課方式修心，那也是必要的學習過程。

這門課很多大學都承認，有正式學分及成績，也要考試及寫報告，註冊時要繳工作室使用費。為減輕學生經濟負擔，課堂上使用「回收黏土」，將已用過的黏土加入新土，再處理重覆使用，不另收材料費。釉料也固定幾種，選擇不多，但有一定的效果。

每堂課開始，老師都示範捏陶或拉胚的技巧，學生再自由發揮。窯燒有煤氣及電熱兩種，均由老師及義務助教操作，偶爾會特別示範柴燒或炭火燒，燒出效果特殊的陶瓷。

我和兒子都很喜歡這門課，兒子上課很認真，還獲得系上頒發優秀學生獎。這堂課容易讓學生有成就感，每學期有展售會，學生作品自行標價，由系上安排銷售，並抽成補助系上經費。很多學生選擇做些簡單、容易拿分又好賣的作品，如咖啡 杯、花盆、碗盤、罐子之類的作品。

我不在乎成品的銷售，但成績可不能太難看，就挑工序較複雜、沒人要做的茶壺。我也參加過展售活動，比較有意義的是，曾被選入參加市立圖書館舉辦的陶藝作品展。

我們把陶藝課各階所有的學分都修完後，老師私下告知，只要是他的課堂，隨時歡迎我們去工作室繼續玩土。但我們覺得對其他學生要公平，父子兩人一上陣，就會占用兩台拉胚機或工作檯面，所以就另尋出路。

助教告知，在往東的另一小城叫Monrovia，有一所成人學校有陶藝教室，一學期只要繳七、八十美元就可以上課，我們父子就繼續去玩土。此工作室用的陶土有好幾種，均為新土，品質較好，但須自費購料；釉料種類較多，顏色質感的效果也較好。教室還有很好的煤氣、電熱窯燒等設備，每學期也有展售會，但要預繳攤位費，銷售要抽成。

來這裡的人從年輕到老年都有，最老的七、八十歲，甚至有學生在此工作室玩土已經超過三十年。大家都很自在，而且有很多不同族裔的愛好者一起玩土，有人純為興趣，有人拉群來社交或消磨時間，有人把教室當工廠，製作成品在不同地點或上網銷售。反正老師放任大家去玩，很少介入各人的創作；他不講課，有問題諮詢，他毫無保留地解答，偶爾也示範一些製作技巧。

在此又玩了好一陣子，後來兒子為了實習及工作，就停止上課了。而我卻玩到學費漲到一百數十元，後因一陣子長留台北，終至放棄，算算前後也接觸快二十年。

現在家中儲藏室堆放滿坑滿谷的成品，又捨不得扔掉，除非朋友開口要，也不敢隨便送人，這類東西常會讓受者為難，不知如何處理？我懶得找個方式銷售掉，於是就挑一、兩件成品放在家裡當擺飾，這套茶具是我拉胚製作、兒子協助上釉而成，卻從未啟用，也許該選個吉日良辰或特殊節慶，點香祝禱行個儀式再啟用吧。