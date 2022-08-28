夏日暑氣不斷蒸騰，我的思緒又飄回中國東北家鄉，憶起三十年前父母在房舍窗外擺小攤受欺騙的往事。

上世紀九○年代初，棲身內陸城市的家鄉民眾，在耳聞目睹南方及沿海地區借助大陸改革開放大潮，將區域經濟搞得日益殷實後，紛紛仿效投入經商之列。這時，我父母居住城區居民樓一樓，且後窗外二十米處便是柏油馬路、公交車站、非機動車道和人行步道 ，每日過往行人絡繹不絕。

看到左鄰右舍相繼拆窗開門，開辦花店、診所、縫紉點、小賣部等，年近花甲的父母也在第二年初夏，在窗外擺起小攤，想增添一點額外收入，沒想到卻接連遭到欺騙。

父母擺攤之初僅有一部公用電話、一個菸箱和一個打氣筒，但光顧造訪者還真不少，使用電話和打氣筒者每天都在兩位數以上，但購買香菸的客人卻寥寥無幾。

有一天，兩個穿著入時、點唇描眉、穿金戴銀的年輕少婦來到攤前，遞上一張百元大票，開口要四盒石林菸，並說剩下的零錢打麻將。大客戶光臨，父母一時高興得忘了所以，當即拿菸、找錢，笑呵呵地送走客戶。

傍晚，父母拿出百元大鈔向我們炫耀：「今天收入不錯，賺了十多塊錢。」在企業做財務工作的妹妹看到忍不住說：「這錢是假的。」滿臉悅色的父母臉上瞬間掛上一層冰霜，搶過鈔票細瞧。眼看事情不妙，妹妹馬上綻開笑臉：「沒事，我拿到銀行兌換。」說完掏出一張嶄新百元鈔票給母親，把假鈔揣進錢包自我消化處理，父母開店經商的第一場風波就這樣平息了。

天氣越來越炎熱，光顧小攤者開始點名要雪糕和冰鎮汽水，精打細算的父母心又活了，不聲不響拿出六百五十元，從一個空調維修商行買回一台舊冰櫃。舊冰櫃營業第一天，為許多顧客提供冰鎮飲品；但第二天，不知怎麼了，怎麼弄也不製冷，無奈之下，父親借了一輛三輪車把冰櫃送回一里地外的空調維修商行。

購買舊冰櫃時，說好有保修服務的老闆檢查後說：「製冷零件壞了，換一個再交七十元，不然到別處修理。」父親沒轍了，憋氣窩火交上七十元；修好的冰櫃推回攤點，重新裝滿雪糕，到了晚上，冰櫃裡面的雪糕竟然全「癱」了。

父母氣壞了，當即把冰櫃推回空調維修商行，表明要退貨，六百五十元冰櫃錢要回來了，但七十元的修理費和一整個冰櫃的雪糕全泡湯了。對此，母親想得開：「就當給空調維修商行老闆買藥看病了。」

兩次被騙風波，讓父母不禁吐露感慨：「真是幹啥也不容易啊。」但兩老並沒有灰心氣餒，舊冰櫃「退貨」第三天，掏出一千二百元從大商場買了一台嶄新冰櫃。

父母的小攤從此平穩運行了，每天光顧者接連不斷。早上七時上班，晚上八、九時收工的父母十分辛苦，但心裡卻特別暢快，常聽母親對詢問小攤生意的鄰居坦言：「一天下來掙個菜錢不成問題。」

母親的話讓我心動，也讓我感佩，以後每到周日，我便到父母小攤前當「小工」，讓辛勞的父母歇歇腳。