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《老物件情懷》書櫃情緣

文、圖／一粟
作者在車庫拍賣買到的書櫃。
作者在車庫拍賣買到的書櫃。

三十多年前剛來美國時，在一個晴朗的夏日周末，我開車經過路口時，被繫有飄揚氣球的舊物拍賣紙板吸引，於是循線前往。

只見有幾戶人家在自家車庫內、車道或前院草皮上擺攤，廉價出售家裡不用的舊物，有家具、廚房用品、健身器材、書籍、首飾、玩具、衣服、擺飾品等。時間充裕可多逛幾家，不難發現自己需要的物品，體會到「某人的廢棄物，可能是另一人的珍寶」。

上世紀九○年代中期，外子的姨媽來我們家玩十天，早先我們趁店家商品打折時，即備妥她老人家回台灣的伴手禮。

周末時，姨媽說想買一瓶香水帶回台灣，於是我就載她去百貨公司；途中，忽然看見有一間住家的車道上，正在拍賣一個極為誘人的書櫃，我把車暫停路邊，牽著姨媽去檢視書櫃。

笑臉迎人的屋主說他們要搬到外州，希望把書櫃留給需要的人，標價為二十美元，我當即付現購得。隨即，我就地取材向姨媽說明美國車庫拍賣的概念時，「無巧不成書」讓我瞅見車庫內一方桌上放有二十來個未開封的小瓶罐香水、香膏樣品，每件二十五分錢，姨媽喜出望外地說：「實在太划算，我全包了。」

那天，姨媽和我都始料未及地各取所需後，就喜孜孜地打道回府欣賞戰利品。姨媽於臨別前一天，意猶未盡向我說還想再去逛車庫拍賣，我只得告知此處車庫拍賣通常在周末才有，想買到物美價廉的寶物，可遇而不可求。

這個二手古雅實木書櫃長一○二公分、寬四十六公分、高一四五公分，被定位在我家書房一隅、緊鄰一張長書桌。書櫃的兩扇雕花門打開可見三個牢固的木板隔層，第一層又以木板區隔為二，第二層以木板區隔為三，第三層為無區隔層面，第四層為無間隔的長方形抽屜；雕花門下方另設有一長方形抽屜。我們都喜歡這個堅固、寬敞、層次分明，又能增添家庭書香氣息的書櫃。

家人將書籍、期刊、雜誌、磁碟片、檔案夾、投影片、報表紙、電腦零件與網路線、攜帶型計算器、攝影機、家庭錄影帶、女兒鋼琴教本、圖書館借書等物，分門別類地收納在書櫃中。為增添生活趣味，外子教兩個子女寫程式並設計與此書櫃有關的小資料庫，使家人能從電腦螢幕上一目了然書櫃中各項物品的位置、詳細內容、年限、現況、價格、借還日期等資訊。子女也從中學習良好收納方法，與有系統組織資料的益處。

退休後，我們隨著電腦科技的日新月異，將書櫃內容做了一番汰舊工作。如今，增加了園藝書籍、二胡的琴譜與其各項零件。

近三十年來，書櫃帶給家人書香琴韻的溫馨生活，難忘那次車庫拍賣的驚鴻一瞥與緣分。

拍賣 健身 退休

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