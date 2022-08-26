有人說海中最大的魚是鯨魚，那可是張冠李戴了，因為鯨魚並不是魚類，而是陸上哺乳類動物回歸海洋，當初給牠們命名的中國人大概沒弄清楚，因此就以訛傳訛了。海洋裡真正最大的魚是一種鯊，一般平均可以長到十二公尺長、二十公噸重，最大的有十九公尺長和四十公噸，給牠們命名「鯨鯊」，倒是十分貼切。

鯨鯊有一個大扁頭，還有一張一公尺半寬的大嘴。牠們和其他的鯊親戚很不一樣，不是凶猛的獵食者，而是張開嘴吸入水中浮游的小魚蝦和小生物為食，因此性情十分平和，不會攻擊人類，另外也有「豆腐魚」及「憨魚」的稱呼。

牠們的背上是藍色皮膚，卻有著許多白色斑點，看起來就像滿天繁星，而且每條魚星星的分布都不相同，所以海洋學家們不難識別個體，歸類起來很容易。

既然鯨鯊非常溫和，就有人招攬遊客與牠們同游，印尼 鳥頭灣因此成了一個旅遊勝地，大批「游客」趨之若鶩。菲律賓宿霧島上的奧斯洛布鎮也有如此節目，七年前我乘興到那裡玩了一趟。

事先登記早上十時的離岸船，到達後領取船號，每人發了一個救生背包，一條小船坐六人，船頭船尾各有一人操漿，划到離岸邊約五十公尺的水域。那裡已經有好幾艘和我們一樣的遊船，加上兩艘只有兩個工作人員搭乘的更小船隻；他們的職責是將一把把的魚食顆粒丟入水中餵鯨鯊，海面上大概有四、五條來回游。

此時工作人員告訴大家，如果想和鯨鯊同泳，就可以下水了，不過條件是不准觸摸魚身，以免引起魚群驚慌。不願人水的人，可以坐在船上近距離地觀賞鯨鯊。

我縱身入水，游到一條大鯨鯊身旁，在觸手可及的地方和牠打照面，牠瞪著眼睛看我，好像在說久仰久仰，如此經驗真難得。可惜沒有拍照，無法保存這個珍貴畫面。

三十分鐘後遊船划回岸邊，換下一批泳客搭乘，從早上九時起，他們每十五分鐘下水一條船，直到下午五時結束，遊客川流不息，可見這個點子非常吸引人。