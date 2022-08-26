《老照片說故事》粉墨登場

作者兒子上台表演，扮演怪科學家。

女兒四歲時，我們搬到小鎮，我讓她嘗試各種課外活動，到四年級時，她已知道自己最喜愛的是歌舞劇。這小鎮的戲劇團，麻雀雖小但五臟俱全，除了在學校有機會參加外，還有公開的南谷戲劇團，每年都起碼選一套大型歌舞劇，提供幼稚園到高中的學生參與，是小城盛事之一。

女兒四年級第一次上台試唱，便入選跑龍套的角色，馬上上癮，此後不遺漏所有青少年試唱機會，漸漸地獲得扮演重要一點的角色，更樂此不疲。

女兒十歲時，兒子才兩歲，那年暑假，小學組排演「仙履奇緣」（Cinderella），女兒演壞姊妹之一，每天黃昏在中學戲院排演。我們愛看排練，兒子坐在我膝上，安靜專心看舞台動靜。等到彩排結束要正式公演時，兩歲的寶貝兒子已經可以從頭到尾唱完整套歌曲；那時我還用卡式錄音帶，錄下他字詞清晰的可愛童音歌聲。

兒子五歲那年暑假，劇團準備給青少年們演的是「小阿布納」（Li’lAbner），我帶著女兒去試唱，那天有一百多人報名，加上家長小孩湊熱鬧的，校園一片鬧哄哄。兒子跟朋友跑來跑去到處玩樂後，跟我說也要去試唱；他已經五歲，符合最低年齡標準，於是我便為他報名。

結果他入選了，不單單是跑龍套，還和他的同學被選中在獨唱開幕的第一首歌表演；因他長得可愛又會唱，獲選飾演怪科學家，跟姊姊同台上陣高歌，小兒還有一句台詞，引得觀眾哄堂大笑。

小阿布納是美國漫畫家阿爾·卡普的長篇漫畫作品，每周日在報紙上刊登，從一九三四年到一九七七年刊載，長達四十三年，極受美國、加拿大 和歐洲讀者歡迎。他虛構一個位於美國貧困山村Dogpatch的鄉巴佬部落，藉著當地居民生活，用輕鬆方式譏諷政策、無能政府，幽默地提出財產、性別等議題。

全盛時期全球有六千萬讀者，除了在美國有九百份報紙之外，全球有二十八個國家、一百份報紙同時刊登小阿布納。一九五六年，小阿布納歌舞劇正式在百老匯 演出，一九五九年搬上銀幕。

這套戲可以用很多演員，輕鬆搞笑，很適合從五歲到十八歲的學生參加。兒子第一次粉墨登場卻不怯場，跟姊姊一樣，從此樂此不疲。不過上初中後，兒子就不肯再參與了，因為那時周圍的男同學覺得在台上唱跳、演戲不夠男子氣概；兒子比同學都小，在他們影響下也停下來了。很可惜，否則我還可以繼續做星媽夢。