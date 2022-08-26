六○年代初期，我有一名在中國的老大哥朋友參加高考 ，他平時各科成績都很好，考試後感覺也不錯，沒有想到落榜了。第二年他接著考，而且考得更好，還是名落孫山。

兩次落選，他不再考了，後來去上山下鄉，在農村表現很好，多次當選上山下鄉知識青年積極分子；他不想當選，就故意表現差一點。

七○年代末期他才返城待業，已經年近四十，拖家帶口生活困難，屢次填表參加工作，都是榜上無名。幸好他自謀職業，賣服裝和食品器材，日子過得不錯。

他是個很有愛心的人，雖然自己大半生當農民，社會地位低下，但還是常參加中學同學的聚會。同學中不乏有消息靈通的人向他透露，他連續兩年考大學落選，就是因為家庭出生不太好，有海外關係。

一九六六年初夏，我剛讀初二就因文革而休學，那時唯成分論盛行，父親因為在讀中學時全班學生集體加入三青團，就被當成國民黨軍統特務。所以我多次申請參加紅衛兵都落選，也幸好我不是紅衛兵，不敢像紅衛兵一樣打砸搶。

休學後的兩、三年時間裡，我沒有被批鬥就謝天謝地了，更不會去動別人一根指頭，只是在九龍江下游這個小城遊蕩。

一九六九年初，上山下鄉浪潮到來，我們一家到閩西南山區落戶，我因為會演奏樂器，大隊領導一定要我當毛澤東思想文藝宣傳隊隊員，想落選都不行。

我父親因為身分問題，僅僅排在地富反壞右之後，一不小心就會出事，我們當兒女的人，只好小心翼翼，不敢違抗上級領導的安排。

我還當選生產隊政治夜校教師，公社領導來生產隊開會，看到知青只有我一人，就指定我當老師。當夜校老師就是在生產隊開會時讀報紙，有時幫助社員記工分。我們生產隊住在圓形大土樓，牆壁上常常有我寫的革命批判文章。

七○年代中後期，我被派到外地開公路、建水電站，當上了民工大隊的以工代幹，領導為了培養我入黨，要我申請加入共青團。那時我已經二十六歲了，超過入團年齡，我沒有填表，自願落選。

文革後一九七七年恢復高考，我才發現自己離校之後，幾乎沒有拿過書本，後悔來不及了。看到很多人都在複習功課，我向水電工地領導要求回到我下鄉的書洋公社複習和報考，領導只批准兩周。我初中讀不到兩年，而且過了十幾年，書本知識早忘光了，這兩周能找回記憶實在太難。

考試之後公布錄取結果，我落選了，只好回到水電工地。幾天後又通知我參加體檢，我欣喜若狂，坐兩小時的火車，連夜從水電工地趕回漳州，又馬上坐客車到書洋公社參加體檢。

據說第二批體檢是因為小學老師缺乏，要擴招師專學員，遺憾的是體檢過關，但還是落選了，聽說是因為師專校舍不足，不能按原計畫招生，非常遺憾。

一九七九年下半年，各地落實知青返城政策，於是，我的回城機會來了。

那時我在書洋公社文化站工作已經快一年，要管理公社圖書室、出各種宣傳專刊、寫標語、刻鋼板、組織各種演出，還要下隊參加雙搶、搞計畫生育 等。

因為我表現出色，當選為南靖縣上山下鄉知青積極分子，參加縣知青積代會，並在大會上發言。因此，只要有招工名額，一定有我的份，不會落選。

有道是好事成雙，這時，南靖縣每個公社都有一個計畫生育的招幹指標，這種招幹指標好幾年才有一次，非常難得，書洋公社黨委書記讓我當選這個指標。

下鄉十一年了，我的青春和汗水都獻給這塊土地，能當上國家幹部，沒有更好的選擇了。但是，我很怕搞計畫生育工作，不知道怎樣動員女人不能生第二胎？又喜歡回故鄉看九龍江畔的晚霞，所以我謝絕了這個幹部指標，還是自願落選。

一九八○年我回城工作後，參加夜校繼續讀中學教材，經過幾年的努力取得高中文憑，並於一九八五年考上中央廣播電視大學漢語言文學專業。

參加報考的同學有不少人落選，可以作為自學試聽生讀電大。那時我們讀這個專業的有兩班，一班是正式錄取的考生，一班是落選的自學試聽生，兩個班級都在一起上課，而兩班的同學課後卻幾乎沒有來往。

後來自學試聽的同學也大都畢業了，畢業後兩個班級還是各自組織活動，從來沒有來往。直到現在，我的電大同學的微信 群還是這一班人馬。兩個班級，三年同窗，一輩子不相見，實在遺憾。

移民到美國二十幾年了，我從五十三歲起開始寫文章，如今在網絡上已經有幾百萬字的數據，但是我幾乎每次參加徵文比賽都落選，後來就不參加了。

其實寫文章為自己寫，心靈最自由，當選可喜可賀，落選也無所謂，全當個人興趣愛好，聊以自慰。