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台北水源地

立青

早年在台北市消暑戲水的地方不多，最方便的是「水源地」。顧名思義是台北自來水的來源地，從烏來、坪林下來的南、北勢溪匯流成新店溪，經過碧潭、景美、公館到汀州街底的「水源地」，由抽水站送往基隆路「台大農場」附近的自來水廠，經儲存、過濾、消毒後，加壓輸送給市民使用。

由於是天然河道，未有人工修繕，一切非常原始，抽水站沿線無腹地可言，可以遊玩的區域，必須經過擺渡的船，到對岸砂石地的河灘。還好河面不寬，正常情況不到五十公尺，但大雨或颱風後就很難說了。水上活動除了游泳、戲水外，還有商家出租小船供遊客划船，甚至見過有小帆船在水中游行。雖然河床布滿小石頭，不利行走，但是河水清澈，流速正常，確實是消暑納涼的好地方。最主要的因素是位居市區且免費，難怪廣受大眾青睞。

「水源地」的大陳新村，是一九五五年政府安置由浙江「大陳島」撤退到台的義胞所建的眷村，傍水而居，與原有漁民的生活環境很相似；但由於大陳方言口音極重，進入眷村有如置身外國。大陳人喜愛醃製魚蝦，風乾的醃物熏得令人作嘔，但經過適當的調味和料理後，則是一盤盤美味的佳餚；戲水完後，坐在小攤前點些小吃，真是享受。

「麻將牌」是浙江漁民發明的，大陳人更是發揚到了極致，大門口街上擺一張小桌、四個板凳就開張了，隨便一看雀聲頻傳，一條街道至少十桌；更有意思的是，大多都有閒人觀戰，還能插花。更甚者有人不打了，三個人照樣玩，任何旁觀者也都可以加入牌局，可謂奇觀。

還有一間彈子房有兩張枱子，收費低廉而且保證安全；原因無他，地處邊界，台北警察少年組不能越界管理，當時的中和鄉警察沒出大事也不會來。再者，離家背井的江浙漁民都民風剽悍，他們是最後撤出中國的新移民，誰都不想在此生事。

張開陽傘、躺在涼椅、赤腳浸在溪水感受冰涼透心，不知名的小魚圍著腳丫，緩緩溪水流過腳趾縫。耳邊傳來對岸的抽水馬達轟鳴聲，夾雜著背後岸上劈啪的麻將聲，加上不遠處孩童的嘻笑，構成了美妙的天籟。

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