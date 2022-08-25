五十年前，在台灣服完兵役後，就順應潮流，跟著眾留學生來了美國。

到美國後，先在加州 親人家中暫住，因為還有兩個月才開學，就想到打工賺點學費，於是有了當「一日臨時工」一波三折的有趣經驗。

聽說UCLA 校園內有一個臨時工集散處，那天早上八時，我就來到集散處，只見許多雇主在路邊停好車，開始挑選適合的臨時幫手。求職者多是UCLA的學生，並沒有什麼特殊技能，雇主好像也沒什麼特別要求，四肢健全就請上車，上工去了。

那天「禮聘」我以及另外三個學生的，是一名溫文爾雅的UCLA教授，家住在市郊，偌大的庭院要建圍牆，所以要請幫手來打木樁。大概身為教授，比較照顧外籍學生，他選了三個身材壯碩的本地生之後，也順便請了我這個語言不大通、體重一百四十磅的瘦老外上了車。

到工地開始工作後，我才發覺不太對勁，原來工作是用一個重達二、三十磅的大鐵錘，一錘錘把大木樁硬敲進堅硬的土中。那三個壯漢，每人敲個二、三十下，然後換手，似乎很輕鬆；輪到我時，第一輪大概勉強敲了十來下，但手臂已痠痛難舉，再輪到我時，只能敲個三、四下就實在無能為力了。

這真是尷尬，因為自己沒有交通工具，也不好意思說聲「實在幹不了」就走人，只好勉強硬撐著。還好那三個壯漢頗能體諒弱者，就決定由他們三人敲錘，我則擔任「扶木樁」的大任。

如此折騰到了午餐時間，終於可以休息了，誰知又出了事。只見三個壯漢分別掏出了自帶的三明治，配著雇主提供的飲水，就吃起來了。這我才想到，我沒凖備午餐，空著肚子下午怎麼幹活呢？

沒辦法只好厚著臉去找教授，請他開車載我去買個漢堡之類的食物，他倒是很客氣，說外出買午餐太遠，就做個花生醬三明治請我吃。

我自然感謝及欣然接受，以為又度過了第二個難關，但人生那有哪麼容易啊？

花生醬三明治是美國非常普遍的午餐，但對我來說，則是我這輩子從没吃過的食物。在台灣常吃麻醬麵，不過不管是用芝麻醬還是花生醬，都是稀釋後拌在麵上，是不會噎人的；而這看似友善的花生醬三明治，則幾乎是個「溫柔的殺手」。

我一方面是不知此物的厲害，另一方面是扶了一個上午的木樁，確是又累又餓，看到手中香香軟軟的兩片夾心厚吐司，實在誘人，立刻瞄準後大口咬下，囫圇吞入。但說時遲那時快，發覺不對勁時已經太晚了，一坨厚沉紮實的花生醬，就牢牢地卡在我的喉嚨口了。

於是我拚命的想把那變形蟲似的花生醬吞下去，又試著想把花生醬吐出來，但都徒勞無功，急得像熱鍋上的螞蟻。但當時，我想那名教授也和我一樣著急，一方面怕我真的出事，另一方面大概在想，他的屋主保險（Home Owner's Insurance）是否會理賠一個臨時工的意外。

正當此時，救援到來。教授太太適時的衝了過來，遞給我一杯水，告訴我慢慢喝下，也不知是因年輕，喉部肌肉 尚算有力，還是喝水真能溶化花生醬，我終於把那塊可惡的「肇事者」嚥下了肚，解除了危機。

我已不記得那天下午是怎麼混過去的，也不記得那天到底賺了幾塊美金，只記得臨走時，我謝了又謝那對教授夫婦，同時跟他們說：「很抱歉，我明天不來了。」

我是真心感謝那對教授夫婦，因為他們幫助了一個對美國毫無概念的年輕外籍學生，胡裡胡塗的開展了他「美國夢」的第一頁。