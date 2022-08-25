《老物件情懷》天保通寶銅幣

天保通寶銅幣。

我沒有收集銅幣的嗜好，但這枚天保通寶銅幣（見圖）竟飄洋過海，跟著我來到美國。一直以為是古幣，卻不知屬於哪個朝代？有時拿出來把玩，每次都有想知道它底細的念頭，甚至想送去骨董店鑑定，但自忖一個銅幣也不值多少錢，說不定是贗品而作罷。

祖父祖籍福建泉州，後遷移台灣小琉球，從事來往於屏東東港與沿海的商船。父親的生母因難產去世，襁褓時就被祖母收養。九歲時養父喪亡，父親隨著祖母跟東港親友一起南下，在枋寮開了一間客棧。

日據時代的枋寮，是往來台東時必經交通樞紐的最後一站，旅客都要在此住宿。南來北往的客人多，以貨幣 交流，所以家裡時常有清朝末年、日據時代和民國初年大大小小不同的硬幣和紙鈔。

當時家道頗豐，祖母總是挽髻插簪、腳踩三寸金蓮、身穿著大襟衫，是一個乾淨俐落、見過世面的人。祖母好客，經常有朋友上門聊天喝茶，為人海派慷慨又講究穿著；每當祖母梳頭時，就會搬出她的百寶箱，我們姊妹圍著祖母問東問西，很好奇又羨慕。

當時姊姊對祖母說：「阿嬤，您這些簪花珠寶可以給我嗎？」阿嬤說：「等我死了，就給妳。」姊姊又問：「阿嬤您什麼時候會死？」這些對話成了我們姊妹談笑間的趣聞。我不知後來姊姊是否得到阿嬤的簪花珠寶？而我卻拿到幾枚天保通寶銅幣。

第二次世界大戰之後，台灣遭逢有史以來最嚴重的通貨膨脹 ，當時的物價幾乎是一日數變。一九四九年國民政府試圖穩定物價，改發行新台幣，當時四萬元舊台幣兌換新台幣一元，舊台幣形同廢紙，人民損失慘重。

至今回憶起來，都還讓許多那一代的長輩痛徹心扉，遭受這一波打擊，我家的客棧只好歇業，祖母一生的心血付之東流，家裡只剩下一些藏在床下零碎的銅板及幾分薄田。祖母不懂得去兌換，她過世後，每個子孫都分到幾枚。

從小看到的硬幣都是圓形，連美國硬幣也沒跳脫這種設計，因此覺得橢圓形、中間有方孔的天保通寶銅幣很特別，令人喜愛，一直很小心地放在小盒子裡，當古物欣賞。

前些天，當我向周老師討教雕刻石材時，也順便讓她看看這枚天保通寶銅幣。她飽讀詩書，能畫、能寫、又能刻，她一看就知道是日本 銅幣，建議我上google查資料。

據記載，天保通寶銅幣是江戶幕府鑄造的銅錢，最初鑄造於天保六年（一八三○年），寬政改革後，幕府仍未改變財政困難、金融混亂的局面，遂鑄造發行「天保金銀」和「天保通寶」以挽救危機。

天保通寶銅幣狀如橢圓形，中間有個方孔，其長度為49.1mm-49.3mm，寬度為32.4mm-32.5mm，正面刻著天保通寶，背面上方刻著「當百」字樣，孔方下方為金工花押圖案。天保通寶材質優良，最初四十枚可兌換黃金一兩，後來卻隨著通貨膨脹、鑄量增多而不斷貶值；至一八七○年，天保通寶鑄造量達到了四萬八千四百餘枚，明治維新後，一百二十五枚天保通寶只能兌換一日元新幣，一八九一年停止使用。如今這些硬幣現在作為「幸運符」出售，並被錢幣學家收藏。

通貨膨脹造成物價飛漲，貨幣變得不值錢，經濟的沉浮影響民生巨大，江戶幕府時的日本天保通寶銅幣及台灣戰後的百元紙鈔，都是最好的見證。

這枚天保通寶造形奇異、製作精良，由資料查出若是一八三五年（天保六年）鑄造的銅幣來推算，至今已有一百八十七年的歷史，可稱上珍貴罕見的百年古物了。古幣雖然經歷無數歲月的洗禮，品相外貌或許受到影響，但仍然具有其歷史文化及紀念價值，彌足珍貴。不管幣值多少？我都會好好保藏與珍惜，因為這是祖母留下的遺物，也是曾氏家族的一段小插曲。