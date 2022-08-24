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著迷史豔文

尤淑旂

我今年已經五十多歲了，記得小時候家境貧困，辛苦的父母兼差多份工作，然而工資依舊不足以填滿一家六口的肚子。但在萬般節省下，父母終於積存足夠存款，買了孩子朝思暮想的電視，我們終於不必趴在鄰居的窗戶外面，踮著腳尖、伸長脖子，看著模糊不清的電視畫面，在家就可聽著四方形箱子裡傳出來的美妙聲響。

那年我才七歲，讀小學一年級，每天只上半天課，上午班要回家吃午餐，下午班吃飽飯再去上學。那時我的偶像終於出現了，至今五十年過去，我依然不曾忘記他的風流倜儻。

每周上午班放學，我們幾個死黨就飛速地收拾好書包，等老師說一句「下課」，立刻奔出教室急著回家。

一回到家，放下書包，拉開電視拉門，扭到我最愛的台視、看我的偶像「雲州大儒俠─史豔文」，目不轉睛，邊看邊扒飯。

我喜歡哈麥二齒、劉三、怪老子，最愛史豔文和藏鏡人，當「萬惡罪魁」藏鏡人出現時，總會大喊：「順我者生，逆我者亡。」而史豔文總會手持龍泉劍與他大鬥法，在煙霧繚繞中霞光萬道，在最後關頭，他便會使出純陽掌把壞人打得七零八落。

每次學校下課時，我便跟同學們一起玩扮家家酒，有的扮演史豔文，有的當起壞人，大家打得頭昏眼花，一不小心還會身上掛彩「中一刀」，放學只好一瘸一拐地走回家。記憶中，我們的快樂很單純。

布袋戲的人偶陪我走過無知的年少時代，在拚命讀書參加聯考時，依然邊寫考卷邊哼著「苦海女神龍」的歌。

直到讀大學時，偶然間聽到「出埃及記」這首曠世名曲，我竟然以為外國人怎麼偷了史豔文的片頭曲？後來才知道自己是井底之蛙。

直到現在布袋戲還是我的最愛，「雲州大儒俠」為我的童年帶來繽紛的色彩和快樂的期待，那些人偶都是我的偶像，永遠不老，青春常在。

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