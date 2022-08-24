六十年前，在我居住的閩南小鎮石碼有少數華僑，他們大都是來自東南亞，人們稱他們番仔或番客。富有的華僑常年有海外油水，吃好喝好，不必找工作也可以過上好日子，雖然他們也住在這個小城的騎樓，卻有與眾不同的外觀舉止。

石碼的騎樓，臨街門面大多是豎立的木板拼接起來的，可以全部打開當做店鋪，住家兼顧賺錢，一舉兩得。也可以打開一部分門板，在裡面泡茶聊天，進出方便，聚集人氣，更利於讓狹長的騎樓通風透氣，保持居家健康。

但是那些富有的華僑，家門永遠是關著的，只有在家人進出時，留心的路人才偶爾從門縫裡看到裡面的風景。有一名中學生是華僑，家裡有乒乓球桌，他家的大門前總是掛一副竹擋屏風，大門又關著，讓我這個乒乓球迷很揪心，明明聽到裡面有乒乓聲響，卻不能進去。

那時候學校的球桌都很破舊，桌面裂痕都可以伸進一根指頭，打起球來很不順暢，做夢都想有一台好球桌，就想看一眼，不就畫餅充饑嗎？卻不能得逞。

小學時，有個隔壁班的男同學就是富僑，他家只在左邊開個小門，容許一人出入，偶爾有人進出時，才看到有條狹長通道，一直延長到裡面看不見的地方，很神祕。

因為他和我不同班，我們很少說話，雖然他家離我家只有十幾米的距離，我卻從來沒有到過他家；但是他家三樓的陽台很大很長，還有一排漂亮的護欄，是我從自家陽台看到的。

每當天氣晴朗時，常常看到他家陽台上有大男人放風箏，有時一個人，有時好幾個，可能是這名同學的父輩親人吧；他們大白天放風箏，不用上班，一定是衣食無憂的宅家番客。

這幾個男人除了在家放風箏之外，平常在做什麼呢？在小城，從東走到西不到十分鐘，卻居住著三萬人口。每當周六，中山公園的燈光球場會舉辦職工籃球比賽，幾百個觀眾緊密地圍在球場周圍看球，我們小孩都擠不進去，常常只能在離球場幾丈遠的公園看台上觀賽。

城裡唯一的一個電影院 ，每周都會固定播放一、兩部電影，而且常常是播放過的，我最多每月看一次。除此之外，小城很難再有其他公眾的娛樂活動，這樣看來，不上班的大男人放風箏也是很享受的。

小城人擠人，很壓抑，沒有地方玩，所以我也喜歡放風箏，尤其喜歡讓風箏在自己的操縱之下如雄鷹凌空飛起，然後在空中定格，幻想自己什麼時候能像風箏一樣高高飛起，掛在天上，和藍天白雲嬉戲。

很可惜，這個小華僑在一次游泳中溺水身亡，讓人感嘆人生的無常。當我聽到這個噩耗時，驚慌失措地隨著人們跑到百米之遙的江邊，看到有人圍著他的身體哭泣，我不忍直視。是怎樣出事的不得而知，他是個眉清目秀的小帥哥，遺憾就這麼走了。

那時在我們小鎮上，有一個華僑是在中國易幟前，從海外到石碼定居，是醫術高超的名醫，救人無數，也很會生活，周末常常帶著家人去山上打獵和攝影 。

龍海的山上，樹很少也很矮，都看不到野獸，他是到哪裡打獵呢？遺憾的是我只是從他家人的回憶文章中得知一二，無法深入細節。文革時他歷經坎坷，被打得遍體鱗傷，被平反後繼續行醫，直到近九十歲才辭世。

人們懷念他的醫德，而我最感興趣的是不管人生風雨多變幻，他就是喜歡打獵和攝影，追求更高的生活境界，而不只是為了衣食住行。

在那個年代，如果不是經歷了那麼多的政治運動，很多人都是喜歡娛樂的，不只是在家玩風箏、在老家的山上打獵，還可以坐火車或搭飛機到世界各地去遊玩。

也有一些窮僑，我們鄰居就有一名比我大幾歲的華僑小伙子，穿著洋裡洋氣卻沒有工作，生活艱難，一九六四年就去上山下鄉，和其他知青一樣在田裡摸爬滾打。二○一六年我回石碼時，有個和他一起下鄉、在同一個小隊的朋友告訴我，他們生產隊下鄉的十幾知青，有好幾個都失蹤了，也不知道這個番客知青到哪裡去了？

小城華僑的故事，最有代表性的就是石碼臨郊一公里的「華僑新村」，那裡有十幾棟南洋風格的別墅，有的外形是圓拱設計，既富有歷史韻味，又蘊含現代優雅；每家都有一個小庭院，院內鳥語花香，各種果樹美不勝收。

華僑新村周圍是田野和小樹林，環境寧靜溫馨，我每次去華僑新村，就像去了一趟桃花源。上個世紀六○年代初期，在中國很多地方興建華僑新村，是為了讓回國參加建設的海外華僑有自己的家，這個華僑新村就是一個縮影。

初中時，有一名和我同齡的僑生就住在華僑新村，這名同學喜歡打排球，下鄉幾年就回城工作。三十年前在漳州朋友家見到他，談笑風生，容光煥發，不料幾年之後罹癌去世，他是我們這一屆最早離世的同學。

離石碼十幾公里有個雙第華僑農場，我們班就有幾個這個農場的職工子女，其中一名女生還是班幹部，不過自從一九六七年離校後就沒有再見過她。其中一名男生現在還在中學的微信 群，天天下午向同學們問候「早上好」，原來他們的早上，是我們昨天的下午。

班上同學如今都已經七十多歲了，但是大家心態都很年輕，喜歡說一些暖心話，剛剛看微信，這名同學在群裡說：「願我們一年四季，季季平安。十二個月，月月健康；五十二周，周周精彩；三六五天，天天快樂。早上好！」

雙第華僑農場因唐朝開漳第一進士周匡物，及其兄弟雙雙進士、明經及第而聞名遐邇，故名「雙第」。從五○年代建立雙第華僑農場直到現在，樓房整齊、道路平坦、綠樹成蔭，更具僑鄉風貌。

農場有生態莊園、蝸牛村、仙人掌王國等休閒旅遊景點，朋友到那裡玩，讚不絕口。由於時代變遷，不少年輕人離開農場去開創新天地，老人們卻喜歡在這塊土地上退休養老，蒔花弄草、鋤禾汗土，感受春華秋實。

也許，我那微信的同學，在他的菜地裡收割一籮筐的青菜之後，還沒吃早飯，先喝茶看手機，在微信上寫下對同學們的問候語：早上好！