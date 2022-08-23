從那天開始，董先生下功夫教導戚明，讓他參與深圳公司的管理工作。這一次，戚明與董先生可說善良人遇上了善意人，「千里馬」遇見了「伯樂」。董先生信任與器重戚明，對他給予悉心關注和幫助，並非「授人以魚」，而是「授人以漁」。

之後的日子，董先生毫無保留地對戚明「騎上馬，送一程」，鼓勵他開拓創新。而戚明堅持「講良知、講道義、講誠信」的人生信條，逐漸在深圳開創了事業，從而保證了生意做大做強。

戚明還說，作為華僑最早在深圳創業者、投資 者之一的董先生，其名下企業涵蓋了計算機、軟體、通訊、數位家電、汽車、機械工業，還有國際品牌酒店等。戚明呢，他在中國、美國開辦的特色公司，聲名鵲起。

兩個海外歸人，先後在深圳創業成功且闖出佳績，還成為名聞一方的公益慈善家。流年似水，光陰似箭，戚明始終如忘不掉的，還是幾十年前闖深圳的舊日往事。

戚明的手機鏡頭落在長方形書桌上，我看見一本厚實的「闖深圳」大型畫冊，他邊翻開圖文並茂的畫冊邊說：「可以說，董先生在我年輕時闖深圳給予的『授人以漁』，也是我心中的信念之光、希望之亮。」

說著說著，戚明輕撫書法 條幅邊沿說：「古文有內涵，我建議員工要盡可能熟讀幾篇，每逢公司舉辦文藝晚會上台表演背誦古文或古詩詞，老祖宗留下的精神美食，需要精讀和提倡。」

話題一轉，他感念地說：「幾十年來在深圳闖蕩，本人獲得的經驗與體會大概有四。其一，有一個諄諄告誡我的好外公；其二，最初回到深圳在五金店打工，得到周老闆悉心關照；其三，得到董先生恩重如山的『授人以漁』，全力以赴鼓勵我創業；其四，深圳擁有天時地利人和的氣氛與熏陶。這一切，都在激發我發奮圖強闖深圳。」

我不失認真地說：「由你一個人、一件事往遠方、往深度延伸，比如說深圳由一個小漁村，快速蛻變到了今日人們講的深圳速度，有沒有包含『授人以漁』獲得的結果？」戚明點點頭，他提到：「我以為，無論深層次或初次接觸了解深圳的人，都會認同深圳本是一塊得天獨厚、環境優越的土地，今時今日，再度迎來了帶頭示範的重任，邁入了面向粵港澳大灣區 ，面向全世界開放發展的大時代。」

正在對話，戚明重新凝視「授人以漁」的書法條幅說：「董先生也是書法家，他年歲漸高，我新公司開業，他要送我一件禮物，我請老先生給我題下『授人以漁』這幾字，掛上我的新書房。」

➤➤➤闖深圳（上）