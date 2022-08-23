《老照片說故事》老美送汽車

作者在南加州承租的一間小型汽車旅館。

一九八八年夏天插隊來美，落腳南加州S縣O市，取得駕照 後，次年春天承租一間小型汽車旅館 。旅館位於該市濱海大道北，朝南一百多米就是大海，按月付租金給房東，其他開銷自負盈虧。

白天我負責室內簡單維修，妻子負責後勤，女兒半工半讀，大兒子白天半工半讀、晚上值夜班。最大的好處是旅館辦公室二樓有三房一浴，免費使用。一家四口，背井離鄉在外謀生不易，一年可省房租近一萬美金。

兩年內，目睹許多怪事，印象深刻的是有老美送汽車，換做是你，收不收？

夏末，約翰兄弟駕駛一輛雪佛萊轎車來投宿一周，查驗駕照，兩人來自佛羅里達。陸陸續續住了幾周後，某日傍晚，胖老大來辦公室對我說：「謝謝你們的服務，明天我們要搭乘灰狗巴士回東部，這輛車送給你。」說完他把車鑰匙塞給我。

有人送轎車？一開始我迷惑不解，繼而又想，天上怎會掉下餡餅？飛來橫財切不可貪，或是他在給我挖坑？我馬上一口回絕，說道：「謝謝你。」並把車鑰匙推還給胖老大，約翰表示理解，收回車鑰匙。

隔日清晨，先有便衣警員拿了印有嫌犯頭像的通緝令複印件，讓我們辨識，我一看，這不就是一○五房的胖老大嗎？不一會兒，從濱海大道駛入三輛警車，警員對我說：「為了安全，你們待在辦公室裡，我們要抓捕在逃嫌犯。」

車上跳下多名身穿防彈衣的持槍警員，悄無聲息地包圍了一○五房的前門和後窗。警員各就各位後，一人用手提電喇叭喊話：「開門，舉起手來，躺在地上，不許抵抗。」喊話聲驚動了其他客人，他們都透過窗簾朝外看。

起初房內沒有動靜，難道是還在酣睡美夢中？過一會兒，房門開了，只見喜歡裸睡的兄弟倆嚇得膽顫心驚、赤身裸體裹著大浴巾，開門舉手投降躺平在地上。

說時遲，那時快，兩個警員立刻上前為他們戴上手銬並押上警車，接著又搜查一○五房，沒有發現武器。趁著警員告訴我，警方要開走停車場那輛雪佛萊時，我問了一句：「他們犯了什麼罪？」警方告訴我：「兩人盜用了公司資金，是正在潛逃的經濟犯罪嫌疑人。」

隨著警車呼嘯離去，小旅館恢復了往常寧靜，美國槍枝氾濫，所以才會有上述大陣仗。