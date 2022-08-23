除了成功嶺的兵營，我生平第一次住宿舍，就是一九六五年的台大第八宿舍。宿舍靠近後山，離校區有一段路，騎腳踏車需要十多分鐘。宿舍本身是兩層樓的木造建築，房間有四個上下鋪的床與八張書桌，沒個人隱私可言。

宿舍房間沒有衛浴設備，洗澡、洗臉、刷牙、洗衣服，都必須到底層的公共區域。每間住了八個大一學生，大多來自台灣南部或東部，其中有閩南人、外省人、客家人，還有一些原住民。

南部人說念書為「讀冊」，北部人說念書為「讀書」，宜蘭人的一些發音如「吃飯配滷蛋」，更是與西部不同；雖然講話南腔北調，但生活在一起，其樂融融。

有一些家境好的學生，衣服可以交給別人洗，但我付不起，只好一周洗一次。打從第一天洗衣服，我就討厭洗衣服，不幸的是每天都需要換洗，無休無止。

房間裡住著不同科系的學生，有人今天考完試，可以輕鬆聊天，但有人明天要大考，非專心念書不可。幾周下來，我體會到宿舍絕對不是讀書的地方，要念書做功課就要去圖書館 。大學四年，如果我沒有上圖書館念書，大概拿不到畢業文憑。

大二與大三時住的第六宿舍是在校總區，可以不必再騎腳踏車去上課。第六宿舍的住宿生，不再是清一色的大一學生，而是不同年級、不同科系的大雜燴。

許多非住校生到宿舍餐廳吃午餐，或在上課空檔到宿舍來找同學聊天，所以宿舍本身除了住校生使用外，還是非住校生集會結社、休閒吃飯的地方。

第六宿舍比第八宿舍老舊，是一座木造的「危樓」，它的隔聲設備幾乎等於零，平常同學的走路聲、樓上椅子移動聲、晚上小販賣蚵仔麵線的叫賣聲等，聲聲入耳。

每逢校慶前夕，總有一次大掃除，住宿生必須打掃房間、摺棉被，維持床位的整齊清潔。檢查工作由軍訓教官來打分，好像又回到了在成功嶺受軍訓的年代。

宿舍生活的好處是隨時都可找到志同道合的玩伴，當年的大眾傳播不像今日發達，很少娛樂節目，住宿生大多玩橋牌或圍棋消遣，沈君山教授就是當年的橋牌高手。

大二時，我向室友劉先生學圍棋，劉兄教我「定石」、「金角銀邊草肚皮」，還教我如何「打劫」。

有一陣子，因為常下圍棋，晚上睡覺時，天花板盡是棋盤與黑白子「星羅棋布亅。圍棋原是中華國粹，但日本後來居上，中華高手如吳清源、林海峰都居住在日本。筆者著迷圍棋時，正是林海峰與剃刀坂田對決的「本因坊時代」。

室友劉先生大我十幾歲，當年參加「十萬青年十萬軍」，到台灣後考進台大電機系。然而，國民政府甫從中國撤退，自顧不暇，對這些愛國青年的要求置若罔聞。有一次，他老兄在校園公開發牢騷，結果半夜有人敲門，送他到綠島「先修」十年，再回來念台大；劉兄回校後，絕口不提往事。

他當家教維持生活，對我像對待小弟一般，常指導我一些做人做事的原則，打從心裡，我敬佩這位良師益友。

老舊的第六宿舍住的都是男生，新蓋的「第十宿舍」住的都是女生。由於兩宿舍緊鄰，近水樓台先得月，男生第六宿舍某室與女生第十宿舍某室結成「兄妹室」，是常有的事情。兄妹室的室友，經常會一起去郊遊、烤肉，這些活動也造就了不少「有情人終成眷屬」。

我們寢室也與幾間女宿舍結成兄妹室。當時的情景，有如鹿橋筆下「未央歌」所描述西南聯大的學生生活，我們來往甚密，但不是「男女朋友」，而是「男的朋友與女的朋友」的關係。我與幾個當年來往的女性朋友一直保持聯絡，直到出了國、結了婚、到東南亞 工作，仍繼續維持友誼。

除了下棋、郊遊，我還常到東南亞戲院看二輪電影 ，首輪通常在西門町戲院放映，票價比較貴。

當時播放的電影中，最值得學生討論的是「愚人船」（Ship of Fools）；令我難忘的是「娃娃谷」（Valley of Dolls）、「吾愛吾師」（To Sir with Love）、「真善美」（Sound of Music）等名片。

住宿舍還有一個好處，就是不乏有人與你同樂，同學拿到獎學金或書卷獎照例要請客，夏天上新生南路旁的「全成冰果室」，冬天到校門口馬路對面吃火鍋。

那些賣火鍋的人，一定已經見怪不怪，我們六、七個大男生，只叫一盤細切牛肉片與茼蒿菜，之後就是不停地要求加高湯。原來，我們自帶麵條或粉絲，利用老闆給的高湯來煮熟，號稱吃消夜，其實是煮湯麵、吃晚飯，一箭雙鵰呢！