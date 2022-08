除了成功嶺的兵營,我生平第一次住宿舍,就是一九六五年的台大第八宿舍。宿舍靠近後山,離校區有一段路,騎腳踏車需要十多分鐘。宿舍本身是兩層樓的木造建築,房間有四個上下鋪的床與八張書桌,沒個人隱私可言。

宿舍房間沒有衛浴設備,洗澡、洗臉、刷牙、洗衣服,都必須到底層的公共區域。每間住了八個大一學生,大多來自台灣南部或東部,其中有閩南人、外省人、客家人,還有一些原住民。

南部人說念書為「讀冊」,北部人說念書為「讀書」,宜蘭人的一些發音如「吃飯配滷蛋」,更是與西部不同;雖然講話南腔北調,但生活在一起,其樂融融。

有一些家境好的學生,衣服可以交給別人洗,但我付不起,只好一周洗一次。打從第一天洗衣服,我就討厭洗衣服,不幸的是每天都需要換洗,無休無止。

房間裡住著不同科系的學生,有人今天考完試,可以輕鬆聊天,但有人明天要大考,非專心念書不可。幾周下來,我體會到宿舍絕對不是讀書的地方,要念書做功課就要去圖書館 。大學四年,如果我沒有上圖書館念書,大概拿不到畢業文憑。

大二與大三時住的第六宿舍是在校總區,可以不必再騎腳踏車去上課。第六宿舍的住宿生,不再是清一色的大一學生,而是不同年級、不同科系的大雜燴。

許多非住校生到宿舍餐廳吃午餐,或在上課空檔到宿舍來找同學聊天,所以宿舍本身除了住校生使用外,還是非住校生集會結社、休閒吃飯的地方。

第六宿舍比第八宿舍老舊,是一座木造的「危樓」,它的隔聲設備幾乎等於零,平常同學的走路聲、樓上椅子移動聲、晚上小販賣蚵仔麵線的叫賣聲等,聲聲入耳。

每逢校慶前夕,總有一次大掃除,住宿生必須打掃房間、摺棉被,維持床位的整齊清潔。檢查工作由軍訓教官來打分,好像又回到了在成功嶺受軍訓的年代。

宿舍生活的好處是隨時都可找到志同道合的玩伴,當年的大眾傳播不像今日發達,很少娛樂節目,住宿生大多玩橋牌或圍棋消遣,沈君山教授就是當年的橋牌高手。

大二時,我向室友劉先生學圍棋,劉兄教我「定石」、「金角銀邊草肚皮」,還教我如何「打劫」。

有一陣子,因為常下圍棋,晚上睡覺時,天花板盡是棋盤與黑白子「星羅棋布亅。圍棋原是中華國粹,但日本後來居上,中華高手如吳清源、林海峰都居住在日本。筆者著迷圍棋時,正是林海峰與剃刀坂田對決的「本因坊時代」。

室友劉先生大我十幾歲,當年參加「十萬青年十萬軍」,到台灣後考進台大電機系。然而,國民政府甫從中國撤退,自顧不暇,對這些愛國青年的要求置若罔聞。有一次,他老兄在校園公開發牢騷,結果半夜有人敲門,送他到綠島「先修」十年,再回來念台大;劉兄回校後,絕口不提往事。

他當家教維持生活,對我像對待小弟一般,常指導我一些做人做事的原則,打從心裡,我敬佩這位良師益友。

老舊的第六宿舍住的都是男生,新蓋的「第十宿舍」住的都是女生。由於兩宿舍緊鄰,近水樓台先得月,男生第六宿舍某室與女生第十宿舍某室結成「兄妹室」,是常有的事情。兄妹室的室友,經常會一起去郊遊、烤肉,這些活動也造就了不少「有情人終成眷屬」。

我們寢室也與幾間女宿舍結成兄妹室。當時的情景,有如鹿橋筆下「未央歌」所描述西南聯大的學生生活,我們來往甚密,但不是「男女朋友」,而是「男的朋友與女的朋友」的關係。我與幾個當年來往的女性朋友一直保持聯絡,直到出了國、結了婚、到東南亞 工作,仍繼續維持友誼。

除了下棋、郊遊,我還常到東南亞戲院看二輪電影 ,首輪通常在西門町戲院放映,票價比較貴。

當時播放的電影中,最值得學生討論的是「愚人船」(Ship of Fools);令我難忘的是「娃娃谷」(Valley of Dolls)、「吾愛吾師」(To Sir with Love)、「真善美」(Sound of Music)等名片。

住宿舍還有一個好處,就是不乏有人與你同樂,同學拿到獎學金或書卷獎照例要請客,夏天上新生南路旁的「全成冰果室」,冬天到校門口馬路對面吃火鍋。

那些賣火鍋的人,一定已經見怪不怪,我們六、七個大男生,只叫一盤細切牛肉片與茼蒿菜,之後就是不停地要求加高湯。原來,我們自帶麵條或粉絲,利用老闆給的高湯來煮熟,號稱吃消夜,其實是煮湯麵、吃晚飯,一箭雙鵰呢!