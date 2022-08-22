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華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

當年的日夜餐廳

王曉革

上世紀七○年代，北京城裡的日夜餐廳可以說屈指可數，不過兩、三家而已。北新橋十字路口東南角就有一家，名字忘記了；新街口丁字路口東側也有一家，好像叫「新街口餐廳」；再有一家就是位於東四十字路口西北的「青海餐廳」了。

當時，我在安外小關附近的一家工廠工作，有時下了小夜班，幾個同事來了酒興，往往會湊在一起喝上一杯，可是三更半夜的能去哪裡？只能去日夜餐廳，常去的就是北新橋這一家，騎上自行車一下子就到了。記得有一次，居然在那兒一直坐到天亮。

新街口那一家，是我在西直門外補習英語時發現的，後來每周起碼得有兩個晚上，下課過去填填肚子。再有就是冬天滑冰散場以後，成群結夥地也沒少來。

這兩家店都是小館，地方不大，幾張方桌、幾隻方凳，裡頭煙熏火燎的，不過很大眾，很接地氣。去的早些，還能買到大罐裡儲存的生啤酒，但得搭配冷葷；如果晚點去，就只剩瓶裝啤酒或是白酒了。瓶裝啤酒大都是北京牌鮮啤酒，貼著一種綠標籤，還有一種貼著白標籤的，我們稱之為「北京白牌」，價錢比前者貴一點。白酒基本上是紅星二鍋頭、紅糧大麴之類，除此之外，罈子裡還有散裝白酒，下酒菜有蠶豆、蒜腸、皮蛋、拼盤等。

青海餐廳去的不多，可能還是阮囊羞澀的緣故吧，相比之下，那裡的檔次明顯要高一些，下酒菜算得上精緻。唐山大地震期間，某天晚上聽聞會有餘震，當即安頓好家人，拉著朋友闖入此地，美其名是去「避震」，啤酒、果酒盡情地喝，最後喝臨邛酒，醉了，隱約記得餐廳門口的台階很高。

疫情過去，很想故地重遊一番，找找昔日的感覺，不知那幾家店安在否？

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