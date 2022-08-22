《老照片說故事》第一次遊馬祖

蔣中正總統親題的「枕戈待旦」。

一張在馬祖的相片及兩張往返南竿、東引的船票，令我回想起馬祖之旅。

二○○六年暑假，我帶著十二歲的長子返台探親，當時正在台灣電力公司工作的大姊夫，剛好要到馬祖出差，問我們要不要趁機去馬祖旅遊？神祕的外島戰地未曾去過，當然要去。

我們與大姊、大姊夫、他們的小兒子及另一名遠親，一行六人由松山機場 搭民航機直飛馬 祖。那時的馬祖早已終止戰地政務管制，全力發展觀光 ，但由於交通因素，遊客不多。

我們在馬祖待了三、四天，島上主要觀光景點都逐一拜訪，花崗岩鑿出的北海坑道、酒香撲鼻的八八坑道、號稱「東引別墅」且充滿英式建築風格的東引島燈塔、依山而建的芹壁聚落、閩式古色古樸的建築等，至今仍然印象深刻。

島上的軍事要點、標語仍隨處可見，蔣中正總統於民國四十七年（西元一九五八年）親題的「枕戈待旦」矗立山頭，遠遠就可眺望到。某些軍事基地也開放給觀光客進入，兩個穿著迷彩軍裝的阿兵哥正在保養砲台，也任由我們參觀、詢問。長子看得入神，內心高興得很，他還想買件迷彩軍衣。夏日炎炎，是長子唯一的抱怨，來自下雪地區的他，哪受得了這般暑夏。

返回台北當天，在機場正巧碰上姊夫所擔心的「天候不佳」，飛機在天上盤旋無法降落，不知航班是否能成行？此時長子突然發高燒、昏昏欲睡，估計是連日來的暑曬勞累所致，在等候飛機的不確定中，立即決定帶他去附近的醫院看病；醫生診斷後開了藥，長子服用後不到幾分鐘就恢復了精神，還說：「這是什麼藥？怎麼這麼神奇啊！」

長子病好了，天候也晴朗了一些，飛機延誤似乎是馬祖機場的常態，卻也順利讓旅客登機起飛，平平安安地返回台北。