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《老物件情懷》父親的學車許可證

文、圖／底波拉
作者父親的學車許可證。
作者父親的學車許可證。

父親來美國後，我帶他憑國際駕照辦理「學車許可證」，在台灣他以機車代步，職場上忙著奔波在飛機間維修，常得駕駛吉普車代步，所以對機器並不陌生。來美前，父親特別把手邊的駕照換成國際駕照，以備不時之需。

雖然我們四個手足陸續來美國定居，但父親一直對來此依親興趣缺缺。他在台灣有教會長青團契的老友相互扶持，還有革命情感濃得化不開的空軍同袍，還和好幾對母親的漢中老鄉姐妹淘夫妻檔常往來，所以對好山好水好寂寞的美國，心如止水。

直到母親六十五歲時，在廚房拖地滑倒摔壞髖關節，在她漫長的休養期，父親才親身體驗到獨木難撐的無奈。

老友們也勸父親說，明天不一定會更好，但是明天一定會更老，凡事得靠兒女的老友們自身難保，也愛莫能助，還是趁早辦理依親為佳。父親這才點頭答應先跑幾年，試試看能否適應。

綜合朋友雙親來美依親的經驗，絕大多數都是父親適應困難，因為女性比較能屈能伸，所以我們手足商量如何在父母跑綠卡期間，盡量設法讓父親對美國印象良好，才能讓他下定決心來美國定居。

因為紐約不能代表美國，所以我們安排父母在紐約、華盛頓兩地輪流住；住在華盛頓特區的姊姊家時，姊姊每天去商場自家開的餐廳，就帶著父親一起去，陪他開了幾次車，再陪他開回家。

父親很快就能開車送姊姊去餐廳，幫忙打雜之後，再自己開車回家，讓他不致覺得整天像個無所事事的閒人。

有一天在路上，經過擺出暫停標示、正在接學生的校車時，父親沒有停車，因此被警車攔下。雙方雞同鴨講了半天，不明就裡，一頭霧水的父親只有一個勁兒地致歉，並出示姊姊餐廳的名片；姊姊接到電話，道歉之餘並細說從頭，警察這才以不知者無罪，未予追究。

後來母親常提到，很懷念住在華盛頓的日子，環境清幽。姊姊住家後面隔兩家，恰巧是華府名外交官兼史學家周谷和作家吳崇蘭這對神仙眷屬的寓所，雙親還有幸參加過他們家不定期的藝文座談會。

如今回想起來，當初讓父親開車上路，是因為姊姊希望父親願意在美國長住下來，並且相信父親會格外小心駕駛，才會做這樣的安排。

只是想到讓父親受到如此驚嚇，難免自責，早知如此，當初怎沒恪守「父母在，不遠遊」的古訓呢？

駕照 依親 警察

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