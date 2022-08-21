在洛杉磯 經營中醫針灸診所三十多年了，經歷過幾次專家證人出庭作證，有中藥走私、誤醫案例，還有工傷或車禍保險等，也讓我對美國的司法程序有進一步了解。當年在電視上看到辛普森案審理的實況轉播，學了很多法律詞彙，後來在法庭上都用上了。

第一次出庭是上世紀九○年代中，洛杉磯市公共辯護律師辦公室打電話到我診所留言，也不知道他們從哪裡得到我的電話；我回電後，公辯律師告訴我，他們需要有加州 中醫藥執照的專業人士協助。仔細一問，才知道一名男士從北京飛到洛杉磯，被機場海關查獲走私熊膽，數量龐大，當時的市場價值約一百二十萬美元。

海關的漁獵警察把嫌犯扣押在拘留所，準備三周以後開庭，公辯律師要我出庭作證，證明熊膽是中藥，是中醫治療的一部分。老實說，我那時已經行醫十幾年，但從來沒有用過熊膽，書本上的知識是有的，臨床經驗有限，律師說只要我證明熊膽是中藥就行了，我就同意了。

離開庭還有一段時間，我搜集各種有關熊膽的資料，包括古文、功效、單味藥與經方、適應症和現代研究進展。當時還沒有網路，查找資料要去圖書館，開庭前一周我去了市中心的公辯律師辦公室和律師見面，律師提供的照片證據看起來挺多的，嫌犯有兩個中等大小的硬殼行李箱，裡面塞滿了一排排裝滿熊膽粉的小瓶子。

律師還給我看活取熊膽汁的照片，熊被關在鐵籠子裡，腹部插導管引流出膽汁，乾燥後磨成粉入藥。律師嚴肅地說：「這可能是地區檢察官 最大的問題，也是陪審員們最不能接受的，就是濫用動物謀取暴利。」我說：「我的執照只能讓我證明熊膽是中藥，至於熊膽怎麼來的？不在我作證的範圍內。」

律師事先告知，作證時間大約一小時，在此之前我從來沒有去過法庭，只是在電視看到過，有點緊張。開庭那天我準時到達，宣誓後開始回答問題。面對十二個陪審員，公辯律師的問題很簡單，就是熊膽的中藥藥性、功能、適應症與臨床用途等，還有中藥在中國已經應用了幾千年，試圖將嫌犯描繪成只是把熊膽當成中藥，帶到美國藥用。

地區檢察官則是咄咄逼人，問題十分尖銳，首先問我：「在中國，藥用的熊膽是從哪裡來的？」我回答：「身為中醫師，我們只開藥方，病人去藥房抓藥；另外據我所知，中國現在已經用人工合成或家養動物的膽汁，來代替野生動物的膽汁用藥」。

檢察官又問：「除了你所解釋的熊膽適應症，還有沒有其他用途，比如說改善性功能？」我回答：「據我所知，中國藥典中沒有關於熊膽促進性功能的記載。」又問：「你知道這麼多熊膽粉在美國的市場價值是多少嗎？」我回答：「不知道。」

檢察官話鋒一轉，投影機顯示黑熊關在狹窄籠子裡，肚子插著一根導管引流膽汁到瓶子裡，陪審員看到照片十分震驚。檢察官問那些熊膽是這樣取得的嗎？我則重複我的回答：「中醫用熊膽入藥已經有上千年的歷史，醫生開方時如果需要用熊膽，就會寫在處方，要想知道藥房的熊膽從哪裡來的？就得去問藥劑師了。我的執照容許我在加州開中藥處方，病人自己去中國城的中藥房抓藥，至於中藥從什麼地方進口的？我肯定是不知道。」公辯律師和檢察官又問了幾個問題，大法官宣布我的專家證人作證完畢，讓我退庭，我總算是鬆了口氣。

出庭後走去停車場，漁獵局的警官跟著我並問我：「你開中醫診所，有沒有賣動物製成的中藥或其他禁藥？」我回答說：「我是美國的守法公民，是公辯律師請來作證的，不是罪犯，你沒有權利問我這些問題，並在停車場恐嚇我。」警官只好作罷。幾個月後，公辯律師辦公室來電話，熊膽嫌犯因為走私數量太大，被判了數年徒刑。

另一次出庭，是幫一名中醫針灸師作證；這名醫師給病人做推拿引起併發症，被病人告上法庭，該醫師的辯護律師要我出庭作證。原來病人經過推拿旋轉頸部後，症狀加重，病人再去看專科醫師，醫師告訴病人：「中醫執照只容許推拿按摩，不容許手法旋轉頸部，那就導致了你的神經損傷，你可以告那個中醫。」

病人聽從專科醫師的勸告，狀告中醫師，幾周後辯護律師寄過來病人的病情和治療經過，以及各個專科醫師的診斷。文件大概有四寸厚，閱讀後我對原告病人的病情有所了解，心裡有數了。為節省冗長的法庭等候時間和費用，雙方同意在仲裁法庭解決。

我的時間有限，經商議後原告與被告的律師決定都到我的診所接受我的作證，約好時間後就開始準備。和被告辯護律師通了幾次電話，律師囑咐我什麼可以說，什麼不要說。作證那天各方來了兩個律師，再加上法庭報告記錄員，讓我的診所辦公室變得有點擁擠。

原告律師先問我的履歷，然後問我：「中醫推拿手法是不是加州中醫針灸執照容許的範圍？」我回答：「是的。」又問：「頸椎推拿旋轉手法是不是包括在內？」我再答：「是的。」

律師問：「我們有專科醫師作證，認為頸椎旋轉手法，不在中醫針灸執照行醫的範圍之內。」我事先作了準備，把我複印的古書文字和圖解發給每人一份，解釋說：「中醫推拿頸椎旋轉手法有上千年歷史，隋朝巢元方的『諸病源候論』就有記載，明朝還有繪圖說明，中醫古籍浩如煙海，不能一一列舉。頸椎旋轉手法是中醫推拿的重要組成部分，既然加州中醫針灸執照容許針灸推拿，中醫師做頸椎推拿旋轉是合理合法的。至於被告醫師做完頸椎旋轉後傷及病人引起併發症，那是醫師本人的問題，比如診斷誤判、手法不恰當等，但醫師是在他執照許可的範圍內給於病人治療的。」

幾經來回問題後，雙方都同意我的觀點，作證結束，最後雙方庭外合解了，原告方的律師後來還成了我的病人。