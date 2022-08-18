疫情 持續肆虐，經濟嚴重受影響，百物騰貴已成為世界性現象，小市民無不叫苦連天。因應環境，教人省錢或如何精明消費的電視節目和網路文章，儼如雨後春筍。

那些什麼「量入為出」的論點，不提也罷，有些新鮮的提議倒是頗有趣，譬如有專家提醒消費者到超市購物時，記得要填飽肚子再去。原來當人處於飢餓狀態時，是有機會看到什麼都想買，結果會發生購買的東西，多過於實際需要的食物。

專家也提醒若拔去不用家電的電源，可以省回一點電費。據悉，家裡經常慣性開啟而又最浪費電量的，竟然是電視機。

「比價」當然是最能實際省錢，但我才不會在這家超市買蛋，然後又跑到老遠另一超市買油，目的只為節省二、三塊錢。不過，有些物品卻是值得奔波購買的，譬如一盒紙巾，在倫敦超市已加價至港幣二十多元，但到「一鎊店」購買，仍能買到一鎊一盒的，如果買十盒就省多了。

人家說留在家裡不出門，就不需要花錢了，這可是大錯特錯了，就是悶在家才會無聊地登上購物網站呢。Click！Click！就迅速結帳了，無端端又買回一大堆用不著的東西，往往後悔不已。

想要省錢，就趕快關掉手機 ，以免受到引誘。