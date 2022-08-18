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零失敗「星空水信玄餅」

〈每日驚艷〉張宏

盛暑之際，與家母一同參加廚藝班，製作清涼冰藍的日式甜品「星空水信玄餅」。

日本著名的「信玄餅」，是類似糯米糍的小餅糰，沾上黃豆粉、黑糖漿，成為美味的甜品小食。「水信玄餅」則以清水與大菜粉代替米粉，製成果凍狀但更為水凝通透的水晶餅。

走進廚藝教室，見到深藍色帶有金色星光的甜品，不禁好奇到底藍色從何而來？

老師解開謎團，答案就是「蝶豆花」。把花乾放水中，煮熱按壓，深藍的顏色就會慢慢地散發，然後加入砂糖、大菜粉一同煮融成為原材料，可以加入少許檸檬汁，即時幻化成迷人的紫色。

全部融液放入餅模，用牙籤塗上食用金粉、金箔，放入冰箱凝固，一拿出來就成為深藍天空閃着金光的「星空水信玄餅」；伴以日式黃豆粉、黑糖漿，入口即融，清涼又香濃。

這種美麗又美味的甜品，被譽為「零失敗甜品」，感謝信興廚藝中心充滿耐性的老師，仔細指導家母，讓她開心地再次玩「煮飯仔」。

這一家剛剛成立的廚藝中心就在佐敦，8月的烹飪班還會教授XO醬炒兵乓蝦球、威靈頓三文魚（Wellington Salmon）、芋泥巴斯克芝士蛋糕（Basque cheese cake）等等，看到都會想流口水，最適合親子及情侶一同參加。

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