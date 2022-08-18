法國導演 羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski）執導的一部電影 名為Carnage（香港譯作「躁爸爸狂媽媽」，台灣譯作「今晚誰當家？」，中國大陸譯作「殺戮」），本來Carnage的意思正是「殺戮」，但影片顯示的「殺戮」是不見血的，那是通過鋒利語言，傷人於無形。

影片透過兩個小孩在學校打架，雙方家長相邀在其中一方的家中商討解決方案，開始時彼此以禮相待，但隨著劇情發展，雙方唇槍舌劍，淋漓盡致展現了語言的影響力，暗藏殺機。

對打架的小孩來說，打架只是遊戲，打架之後，很快便和好如初，好像沒事發生。但成年人就不同，他們囿於成見，把打架一事提升到道德層次；最初是笑臉相對，互相隱藏真實情感，但隨著相互指謫，人性醜惡和貪瞋癡本質，就赤裸裸地暴露一場語言殺戮；沒解決問題，反而令每個人沉浸在痛苦。

這其實是偽君子與真小人爭鬥，彼此互不示弱。一方故作開明，實則充滿焦慮；另一方似想息事寧人，實則拒絕對話。從每個人最初的冷嘲熱諷，到後來撕破偽善面孔後的叫囂，本來是兩對夫婦的對立，演變為兩對夫妻之間所隱藏的矛盾，以至兩個男人和兩個女人的攻訐。

這已絕不是為如何教養小孩的交流，而是在成人世界裡，人與人共處所面對的各種紛爭，包括性別分歧、夫妻不和、貧富差距、文化背景以至因社會地位不同而衍生的困惑，都鉅細無遺地顯現出來。

原來文明不過是一層脆弱面紗，經過一場語言的無形殺戮，揭開面紗背後便是原始獸性。導演波蘭斯基的技巧固然出色，原作出自法國女劇作家雷札（Y.Reza）的手筆更是功不可沒。當然四個演員茱蒂·佛斯特（Jodie Foster）、凱特 ·溫斯蕾（Kate Winslet）、克里斯多夫·華茲（Christoph Waltz）、約翰·C·萊利（John C. Reilly）等的演技都爐火純青。