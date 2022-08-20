第一次使用公車月票是在小學，雖然是一段走路可達的距離，由於一張車票才二毛錢，所以還是搭公車上學，萬一碰上颳風大雨的日子，也有個後備方案。月票是個小本子，封面有照片、學校和姓名，共有六頁，每頁五張票，使用時要先撕下，上車時交給車掌小姐撕半，下車時將票根丟到廢票箱。

進了中學搬家後，距離學校遠了，搭公車上學成為必須，車票形式也改成卡片式，上緣還是照片、學校和姓名，下緣則是印有格子。每次上車由車掌小姐剪一格，每格好像是四毛錢，操作倉促會剪得像狗啃，萬一剪歪了必會引起爭執，這種情況經常發生。

市區內停車困難，有些路線會改成循環線，搭錯方向也能繞回來。鄰居老先生說，他每天挑不擠的時段去繞一圈，是最安全廉價的散心方法，我很佩服他的睿智。

距離遠的路程必須搭乘公路局客運車，大多在「台北東西客運總站」發車，途中會在市區設有若干招呼站，由於是按路程收費，有時會比公車便宜，但車次較少。月票與公車票略同，每月票面以不同顏色區分，而剪票是用打洞的，時常沒有剪斷，有人會用原子筆按回再使用，貪個小便宜；實際上格子是按日期排的，多出來也沒有用。

穿軍服或出示「補給證」可以享用公車半票，出遠門無論是火車、公路客車、飛機、船運則需要出示單位「差假證」，到車站憲兵隊簽證 後，才能買軍人票。有了差假證就可以全省跑透透，甚至還可以去澎湖、金門和馬祖，搭軍機還免費。

有一年暑假，我們四個同學決定去橫貫公路旅行，從台中進，由花蓮出，一路青山綠水風景怡人，驚險路段鬼斧神工。一路住宿都在各地「國軍英雄館」，相當經濟實惠，這也是我學生時代最快樂的時光。

來了美國，除了健身 偶爾騎自行車外，都是自己開車，冷暖氣空調、立體音響、全球定位系統俱全，獨來獨往的確清靜方便，但多少有空虛寂寞的感覺。回想當年望穿秋水地等車、大排長龍的隊伍、一窩蜂擠車、與同學朋友東拉西扯的日子，這些往事都再也回不來了，有時候還真令人懷念。