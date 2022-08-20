我們的父親，下一代暱稱他「大大」，大大離開人世多年，但家人仍時常懷念他。

我們懷念大大，用各自不同的方式。我女兒心中的大大，永遠是一個喜歡逗她、快樂又風趣的外祖父。在女兒上小學時，大大來家裡小住了一陣子，早上陪她走路上學，下午等在校門口接她回家，她和三個鄰居同學一同跟著大大走路。大大會練軍操似地發號司令，叫她們「立正，起步走」，然後「左腳，右腳」、「右腳，左腳」、「止步，敬禮」，把四個小朋友搞得手忙腳亂，一路嘻嘻哈哈地行軍回家。

女兒的同學對她說：「我們喜歡妳的外祖父，又帥又酷，妳真幸運。」女兒滿心的歡喜和驕傲，因為她有一個好帥、好酷又好好玩的外祖父。

大姪兒記憶中的大大，卻是一個比較嚴肅的祖父。那時大姪兒的父母還在台灣上班，由祖父母帶著他在美國生活。大大一早叫他起床，忙著幫他做早餐，準備便當，催他吃飯，趕校車上學；下學回來，大大會在一旁督促他寫功課，陪他下棋玩，大大帶著他長大，教他為人行事。等姪兒上高中，沒有校車可通學，大大就用心學開車。那時大大已經七十幾歲，駕駛執照連考三次才拿到，以後每日早晚，大大當了姪兒的司機，家人不放心，頻頻要他小心，他說：「放心，我有一個一流的副駕駛。」

姪兒用心當大大的副駕駛，沿途提醒大大，每遇紅燈就先叫「紅燈，停」，遇綠燈就喊「綠燈，走」，還叮嚀大大「左轉，打燈」、「右轉，打燈」。大大開車開到姪兒高中畢業才喊停。大大去世，在新加坡 工作的姪兒帶著妻女趕回，在靈堂守著大大，整夜不肯離開。

我先生跟著女兒也稱呼老丈人「大大」，先生眼裡的大大，是一個為人正直、精力充沛、愛心十足的勤勞人。大大每次來訪小住，一定會在前後院忙著幫我們修剪花草，並幫家裡電器修修補補。我們家整修房子時，先生特別請大大來坐鎮監工，大大跟著建築工人轉，為他們送飲料，好奇而細心的觀察。大大對工人的敲敲打打很感興趣，他撿了他們丟棄的剩餘木板條，在院子一旁也敲敲打打，釘出好幾個有用的小木凳。

包商看在眼裡，舉起大拇指對父親說：「做得棒。」又對我先生說：「下回我要請你的老丈人當我的助手了。」大大聽了很得意，房子修改完工後，先生還捨不得大大回他自己的家。日後大大也開始對木工感興趣，自己摸索著，以後更陸續為我們姊弟妹量身打造了茶几、床頭櫃和書桌。

而我呢？一想到父親，就想起他的敬業、勤奮和顧家。在家裡，他忙個不停，幫母親做家事和管教四個孩子。父親是軍人，每天早出晚回，一生為國家盡心盡力，有幾年他因公外調，承受著妻離子散的寂寞生活。但他知足長樂，克難時期把每個月微薄的薪水袋交給母親，自己身上只留幾塊錢，下班回家的路上在小雜貨店買五毛錢花生米，晚上喝杯小酒、吃幾顆花生米，滿足得很。

父親絕不完美，有著許多缺點。他脾氣急躁、固執、遇事不懂得轉彎，還為自己取了「方正」的別名，正因方方正正，得罪了幾個為人圓滑的同事。他教育 孩子的方式也有待商榷，比如小時候在台灣，夏日炎炎，夜晚父親滿頭大汗，手揮扇子在燈下教我數學；我熱昏了頭，就是搞不清楚幾加幾等於多少，於是父親火了，急著罵我：「一腦子的漿糊。」他越罵，我腦子裡的漿糊越多，越怕父親教我數學。從此我對數學毫無興趣，到現在依然一碰到數字就頭皮發麻。

當年我隻身來美國留學，父親常擔心，那時打國際長途電話很貴，於是他幾乎是每隔一天給我寫一封信，信有時長、有時短，讀著他的信，我常忍不住淚流滿面地想家。大約三個月過去了，父親在信中說：「蕾兒，妳在美國生活已有三個月了，想來漸漸習慣了一人異地生活的種種，爸爸工作忙，也怕妳煩，以後我隔一陣子才給妳寫信報導家裡的瑣碎點滴。現家裡一切安好，請放心。」我多麼福氣，有這樣一個關懷女兒、一連三個月不停為她寫信的父親，他沒有教好我數學，我不怨。

父親一生對母親更是愛護有加，在家除了燒飯洗衣，他什麼都搶著做，老是對母親說：「我來，我來。」我們如果生母親的氣，他就對我們發脾氣。我們三姊妹和弟媳看在眼裡，都怪自己的丈夫怎麼沒有父親對妻子的那份體貼和細心? 父親走後，母親想念老伴之情，一日無減，她常對孫兒女說：「大大在就好了。」

父親很能適應美國的生活環境，他養花種菜、修樹剪草、做木工、照顧孫兒，還不時出差到女兒家當顧問、做短工，忙得很快樂。沒想到有一天父親在後院種花時，中風 跌倒，從此不斷進出醫院，坐在輪椅上過著身不由己的日子。

從此父親變得像孩子，特別依賴母親，脾氣更急躁了，因為我們聽不懂他。那幾年，父親身心的苦和周圍家人的操心勞累，真是無從說起，我都不願去回想，只想把父親的這一段苦難抹掉，因為想著就心酸，為父親不平。病中，父親言詞不清、行動受限，他過得痛苦無奈。但是我猜想，除了他的妻子、兒女、女婿、媳婦都盡心愛護他之外，每每見到已長大的孫兒孫女輪流回去陪他，左一聲大大，右一聲大大，扶他上車下車、推著輪椅、帶他到處走走逛逛，他心裡一定是感到安慰的。

其中上大學的二姪子，一到周末，便開一個半小時的車程跑回來照顧大大，幫他沐浴刮鬍子。另外，住附近的大姪女有了兩個小孩後，還不時抽空帶老么來探望大大和奶奶，領他們到公園看花、看風景、看曾孫玩樂。我問姪女：「麻煩嗎？」她說：「不麻煩，我就像帶四個小孩一樣，好玩。」

我們姊弟妹四人感情一向親密，而父親分居各地的孫兒孫女們，也都彼此相親相愛，時常找機會同聚，非常難得。我歸功於大大對他們的影響，是他的愛和道德價值把家人緊緊地聯繫在一起。

孫輩眼中可敬的大大，子女心中摯愛的父親，已脫離了人世間的苦難，安息在面對太平洋彼岸家鄉的山頂一片青綠中，但他永遠活在我們樊家每一個人的心中。