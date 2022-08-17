幸好趕得上在熱浪來襲之前，去了一次旅行。那個星期的天空蔚藍如洗，柔和的涼風灌進車廂，爽！

自駕 遊的人數，四個人剛剛好。負責駕車的友人溫文淡定，壓根兒是臨危不亂的類型，由他來駕長途車，我放心。他旁邊的年輕好友自動請纓，負責察看Google引路，精靈醒目的她，委實是這項任務的最佳人選。

司機的太太則是溫婉謹慎型，她全程在丈夫背後拿著手機 對照路程，又會不時溫柔地給丈夫遞上水，她是所有太太都該學習的模範呀！君不見不少夫妻在車廂裡，因為瑣事而起齟齬、進而大吵的事例，天天都在發生嗎？

既然已有三個人在張羅，我就可以盡情地欣賞窗外美景了，不過我也會不時盡責地在旅途上，為大家說說笑話、搞搞氣氛呢！

三星米其林L'Enclume的美食 外觀值一百分，但可能是過於進取了，我們都覺得整體味道太鹹。熱門旅遊點The Lake District果然名不虛傳，我們由南向北駛去，逐個景點停下來遊覽。

白天自駕遊，晚上四人還可以在睡前搓幾圈麻將，這個假期真是太精采了。

第六天早晨，卻收到鄰房年輕好友傳來的噩耗：「各位對不起，我中招了。」半小時後，我已收拾好行李，搭火車回倫敦入住酒店隔離，中招好友也入住了酒店。

這個旅程被迫提早結束，四人同行，一人中招，三人卻安好，這個病毒就是如此的不可思議。