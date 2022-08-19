上海著名的「紅玫瑰」美容院，離我家不遠；第一次去「紅玫瑰」時我才幾個月大，是去剃胎髮，也就是剃光頭，據說有助頭髮生長。那時尚 無電動推子，不知老師傅是用鋒利的刮刀或剪刀，來對付一頭軟軟的胎髮？我對首次光臨「紅玫瑰」毫無印象，後來聽母親提起幾次，我在店裡哇哇大哭，剃頭師傅說我聲音宏亮。剃頭師傅後來改稱為「理髮師」，以前上海理髮師多為揚州師傅，除了理髮，還會推拿按摩，遇到傷筋動骨，左鄰右舍會去「紅玫瑰」找揚州師傅看一下，治不了的才去醫院。

那個年代，理髮店老老實實，都叫理髮店，沒有髮廊、美髮廳等別名。「紅玫瑰」也尚未升級至「美容院」，只是一家理髮店，坐落在淮海大樓底層，挨著一條可供兩輛轎車並排行駛的弄堂，這是因為淮海大樓的汽車間在弄堂裡。

從我有記憶以來，上海的車間幾乎都不停車了，車間大門被拆除後用磚砌起來，留下一扇小門和一扇窗，成了簡陋的居民住房。每天上學都經過「紅玫瑰」，雖然只有一開間的門面，店堂卻很深，大樓底層天花板又高，顯得頗為寬敞。靠門有幾個凳子坐著等候的顧客，裡邊兩排老式理髮椅，笨重又占地方，店堂盡頭的洗頭區水汽瀰漫。跟旁邊的照相館、藥房相比，「紅玫瑰」人來人往最為熱鬧，店裡嘻嘻哈哈，飄出痱子粉、花露水和肥皂水的香味。

那時在家裡洗頭髮用香皂或藥皂，「香波」尚未誕生，但是去「紅玫瑰」洗髮用的是濃稠的粉紅色肥皂水，揉進濕髮，一頭白色的肥皂泡。洗完了頭，師傅從冒著蒸汽的大鍋裡取出滾燙的毛巾，替顧客擦一把臉，再用潔白鬆軟的乾毛巾包住濕髮，做成一頂高高的毛巾帽。

一個周日下午，母親給我五毛錢，讓我去「紅玫瑰」理髮。「紅玫瑰」洗剪吹要五毛錢，客人需要的話，師傅還提供揉肩、拍背的簡單按摩。如果去小馬路的小理髮店，三毛錢就夠了，當然，那些小店是無法與「紅玫瑰」相比的。「紅玫瑰」不分白天黑夜都開著亮燦燦的日光燈，到了夏天，天花板上一排電風扇吹著風，水磨石地面光滑錚亮，店堂明亮寬敞。

「紅玫瑰」店裡清一色是精瘦幹練的揚州師傅，個個能說善道，小分頭紋絲不亂，上身套著白色工作服，上口袋裡插著窄窄的木梳。小馬路的小理髮店哪有這樣氣派？從外面望進去昏暗一團，剃頭師傅也是五花八門，衣服穿得隨便、邋遢。

那是我第一次獨自去理髮店，拿著五毛錢進了「紅玫瑰」，揚州師傅說：「小妹妹，剪個削頭吧，削頭很好看的。」削頭也稱「游泳 頭」，是引領六○年代的新髮型，不再只用剪刀剪，而改用剃刀削頭髮，讓頭髮更有層次感；髮型也不是前後一般齊了，是前短後長的流線型。

揚州師傅手腳俐落地削掉我的頭髮，洗完吹完，把理髮椅轉了幾圈，得意地問我：「好看吧？」我一看，耳朵邊特別短，後邊是要遭到淘氣小孩嘲笑的「鴨屁股頭」，這還得了？我哭了，急著說：「你賠，你賠。」揚州師傅一愣，突然笑起來。

他一笑，我更生氣了：「我不要削頭，你賠。」店堂裡其他顧客和理髮師哈哈大笑，我不知如何是好。多虧來了一個老師傅，佯裝把揚州師傅罵了幾句，幫我把鴨屁股修平了一些，連哄帶騙，送我出了「紅玫瑰」。

那時文革尚未開始，但是已經開始大力提倡艱苦樸素，穿著時尚的人被說成「有點飛」，太奇裝異服的就成「阿飛」了。我不會告訴同學我去「紅玫瑰」理髮，因為在某些同學眼裡，去「紅玫瑰」理髮的都是阿飛。那時候的電影 和連環畫裡，只有壞人才梳菊花頭、飛機頭、大包頭、長波浪和大分頭，而從「紅玫瑰」出來的顧客，基本是這些髮型。我這個鴨屁股頭絕對是太飛了，幸虧正逢放暑假，躲在家裡，秋天開學再剪短，鴨屁股就不存在了。

再去「紅玫瑰」已是文革後，上海人厭倦了單調古板的衣飾髮型，重拾時尚，「紅玫瑰」生意紅火異常。有顧客帶著香港畫報去店裡，要師傅按圖像剪髮。更多的女人是去燙髮的，燙髮頗費時間，初始沒有化學冷燙，只有電燙，頭髮修剪完，把濕髮繞到捲髮筒上，坐在電熱頭罩下烘乾；一坐一個小時，最後再由理髮師用電吹風上下左右吹半天定型。燙個頭起碼要半天，「紅玫瑰」門口排起了長隊。

九〇年代，我從美國再回到上海，揚州師傅極少見了，「美髮師」小哥阿健、阿斌、阿俊多數來自廣東，理髮店改名為髮廊和美髮廳，「紅玫瑰」也搬到了離淮海大樓半條街外的「愉園」旁邊，規模比以前大了數倍，榮升為「紅玫瑰美容院」。

近幾年，更年輕的美髮師、髮型師和美容師成了美容院的中堅，他們的頭髮五顏六色、七長八短，遞來的名片上寫著托尼、山姆、亞歷山大，引領著時尚潮流。我記憶中的「紅玫瑰」像一張發黃的老照片，失去了往日的清晰和光澤，蒙上了歲月的塵煙。