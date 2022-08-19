《老物件情懷》國會圖書館導覽員

作者擔任美國國會圖書館導覽員的名牌、識別證。

華府 的美國國會圖書館 是世界第一大圖書館，藏書量約兩千兩百萬冊。二○○八年我從台灣遷居華府，還沒來之前，曾在華府學術機構博士後研究的大哥說：「你去華府，可到國會圖書館當導覽員，退休後服務大眾，對社會仍有貢獻。」我喜歡閱讀寫作，大哥的建議正得我心。

導覽員要用四十五分鐘向訪客介紹國會圖書館，如果對國會圖書館沒有透徹認識，不容易勝任。所以導覽員要接受館方每周兩天、總共三個月的培訓，結訓後帶團兩次，館方派兩名資深導覽員評核，合格後才能任導覽員。

三個月間的每堂課，館方不僅請該學科的國際知名教授授課，還帶我們到圖書館內部參觀。印象最深的，是在地圖蒐藏部門看到國共徐蚌會戰時，顯示雙方軍隊的戰地地圖；地圖屬共軍 所有，一天一大張，可詳細看到共軍控制地區逐漸擴大，國軍節節敗退，直至潰敗的每日實況。

另一節課講述滿清末年的中美關係，閱覽室主管帶來一八四四年中美簽訂「五口貿易章程」的中文版本。絹布上整齊的楷書，記錄了中國開放廣州、福州、廈門、寧波、上海五個口岸與美國貿易的條款，能親眼目睹歷史文獻的真跡，讓我驚喜。

三個月培訓後，兩次帶團合格，我正式成為國會圖書館導覽員；每周輪值兩天，向世界各地訪客介紹國會圖書館。導覽員當了兩年，我的知識和經驗都獲益良多。

當年導覽員的名牌、識別證照相留念，那是二○○八年，我才六十一歲，真年輕。